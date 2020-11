Paul Pogba har i stor grad startet på benken for Manchester United, men her han i aksjon mot RB Leipzig den 28. oktober. Foto: Peter Powell / EPA

Solskjær forsvarer Pogba: − Veldig viktig for oss

Ole Gunnar Solskjær har tatt en prat med Paul Pogba (27) etter landskampene – og Manchester United-sjefen mener at franskmannen er på vei tilbake etter å ha vært corona-smittet.

Nå nettopp

Paul Pogba har startet på benken i tre av Manchester Uniteds fire siste ligakamper, mens han startet både mot Portugal og Sverige for landslaget.

Frankrike-sjef Didier Deschamps sa sist uke at Pogba «ikke kan være fornøyd med spilletiden» han får i United, skriver Guardian.

Derfor fikk Solskjær spørsmål om dette før lørdagens kamp mot West Bromwich.

– Jeg snakket med Paul om det i dag. Selvfølgelig er han ikke fornøyd når han ikke spiller og ikke spiller virkelig bra. Han har ikke vært fornøyd med prestasjonene sine. Men Paul hadde en vanskelig sesong sist sesong. Så hadde han covid-19.

– Men tre kamper for Frankrike har hjulpet ham til å finne både formen og rytmen. Jeg snakket med ham, og han føler seg sterkere. Han spiller i samme posisjon for Frankrike som for oss, så det er ikke noe problem, svarte United-manageren ifølge Guardian.

Solskjær mener at det er pressen som lager store overskrifter ut av ting.

– Det handler om momentum og rytme. Han følte seg sterk på slutten mot Portugal og mot Sverige.

– Jeg tror han kommer til å bli bare bedre og bedre. Paul er, som jeg har sagt, en veldig viktig spiller og en veldig viktig person for oss. Å ha ham i form og fornøyd kommer til å avgjørende i det løpet som vi forhåpentligvis kan sette sammen.

Publisert: 21.11.20 kl. 16:24

