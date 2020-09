NY LIVERPOOL-MANN: Diogo Jota skifter fra gult til rødt når han går fra Wolverhampton til Liverpool. Her for Wolves mot Everton sist sesong. Foto: Ben Stansall / pool AFP

Klopp om sin nye mann: – Han gir oss så mange muligheter

Liverpool har hentet portugiseren Diogo Jota (23). Jürgen Klopp mener angriperen gir ham mange gode alternativer.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

– Han gir oss så mange muligheter for hvor vi skal bruke ham, sier Klopp i et intervju med liverpoolfc.com etter at overgangen ble klar lørdag.

– Han er 23 år, fremdeles langt fra å være et ferdig produkt, og har så stort potensial. Han har fart, kan kombinere, kan forsvare, kan presse, fortsetter Liverpool-manageren.

Tyskeren mener at Diogo Jota gjør Liverpool mer uforutsigbare.

– Han kan spille i alle tre posisjoner i 4–3–3. Hvis vi spiller med fire på midtbanen, kan han spille på begge kantene.

Vikinglotto eller Lotto? Her kan du spille!

Jota koster i utgangspunktet rundt 480 mill. kroner, men prisen kan stig til godt over halvmilliarden ut fra visse kriterier.

les også Ny målorgie da Leeds vant

Klopp har truffet Jota og mener kjemien stemmer. Han er klar på at dette er et steg opp for den tidligere Wolverhampton-spilleren.

– Han vet at dette er et steg opp for ham. Selvfølgelig er det det. Men han kan gi oss ting som vi ikke har, det er derfor det er kult.

Vikinglotto: 59 millioner. Her kan du spille!

– Og selvfølgelig har han godt av å være i et sånt lag med så mange gode spillere rundt seg, som gjør ham enda bedre.

Jürgen Klopp sier at Jota er en del av en utrolig portugisiske generasjon nå.

– Det er et av de beste lagene i verden – de beste nå fordi de er verdensmestere. Når du ser på Premier League, ser du alltid Liverpool som en av de største klubbene, så det er umulig å takke nei til det, sier 23-åringen i en pressemelding.

les også Gareth Bale returnerer til Tottenham

VG-tips: Chelsea-Liverpool

* Chelsea er en av Liverpools heteste utfordrere. De har en uerfaren, men åpenbart dyktig manager i Frank Lampard. De har investert tungt i nye spillere i de fleste lagdeler og de fikk en solid start med 3-1-borteseieren over Brighton. For Chelsea-fansen er det gode grunner til å være optimistiske.

* Liverpool vant 4–3 over Leeds i en herlig ligaåpning. Hvis vi skal pirke på noe, så var det uvant at Liverpool slapp inn tre mål i samme kamp. Men ser vi tilbake til slutten av forrige sesong har Liverpool-forsvaret stengt målet i kun tre av 13 siste ligamatcher. 20 baklengsmål på disse kampene er faktisk litt, det.

* Chelsea mangler Thiago Silva (f), Ben Chilwell (f), Christian Pulisic (mb) og Hakim Ziyech (kant).

* Mulige spill: Begge Lag Scorer gir 1,52 i singleodds. Scoringsspill på Werner (2,45) og Salah (2,10) er potensielle alternativer. HUB-forslaget er uavgjort til 3,55 i odds.

Spillestopp er kl. 17.25. Du ser kampen på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 20.09.20 kl. 15:29

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Everton 2 2 0 0 6 – 2 4 6 2 Arsenal 2 2 0 0 5 – 1 4 6 3 Crystal Palace 2 2 0 0 4 – 1 3 6 4 Leicester City 1 1 0 0 3 – 0 3 3 5 Tottenham Hotspur 2 1 0 1 5 – 3 2 3 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk