Ronaldo i hundre – ydmyket Sverige med to drømmemål

(Sverige – Portugal 0–2) Han trengte tre forsøk. Så smalt det. Cristiano Ronaldo (35) banket ballen i krysset. Og jublet for sitt landslagsmål nummer hundre for Portugal.

Superspissen ga seg imidlertid ikke med det. Han hamret inn et drømmemål til. Nå er han bare åtte scoringer bak tangering av verdensrekorden.

Eventyret startet for 16 år siden. I Stockholm nådde superstjernen en ny milepæl i sin utrolige karriere – i Nations League – mot Sverige. Han traff perfekt med frisparket fra 20 meter. Alle visste hva som kom. Men ingen kunne forhindre det.

Ballen satt ikke helt limt i krysset. Men det var ikke langt unna. Og svenskenes til da meget gode keeper Robin Olsen var sjanseløs sekunder før pausesignalet på Friends Arena. Og det var en scoring som rystet svenskene på alle mulige måter.

Gustav Svensson forårsaket frisparket. Men ikke bare dét. Han fikk sitt andre gule kort. På vei til dusjen kunne han høre treffet til Ronaldo. Med ti mann mot 11 i en omgang ble oppgaven håpløs for Sverige – som tapte sin andre kamp på rad – hjemme på Friends.

HEI BOSS: Ronaldo tok seg en tur til benken, og «snakket» med landslagstrener Fernando Santos. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Full pott også for Frankrike

Ronaldo var tilbake etter pause mot Kroatia (visstnok på grunn av vepsestikk) hvor Portugal overbeviste med 4–1. Seieren over Sverige var den niende for landslaget på de ti siste matchene. 31 mål har de hamret inn på motstanderne.

Og når vi først snakker statistikk; Ronaldo er vinneren igjen. Mot Sverige har han hatt for vane å herje. Syv totalt. Hvem husker ikke hans hat trick mot svenskene i VM play off (2013). Det var en uforglemmelig kamp mellom ham og Zlatan Ibrahimovic. Den endte 3–2 til Ronaldo. Og Zlatan med sine to scoringer viste storsinn da han applauderte for Portugals fenomen.

Portugal vant fullt fortjent over Sverige denne gangen også. Ronaldo hadde to kjempesjanser før han scoret med et herlig skudd fra 16 meter til 2–0. Bruno Fernandes traff også tverrliggeren.

I den andre kampen i gruppen vant Frankrike hele 4–2 over Kroatia. Dermed står både Portugal og Frankrike med full pott i Nations League-gruppen.

PS! Det er Ali Daei som har verdensrekorden i antall landslagsmål. Iraneren står med 109 fulltreffere på 149 matcher i tidsrommet 1993–2006.

Målløst i Parken – Belgia knuste Island

Gareth Southgates menn reiste til København etter en uke hvor Phil Foden og Mason Greenwood har stjålet overskriftene etter seieren på Island.

I Parken var det Danmark som var nærmest før pause. Først midtveis i andre omgang hadde Harry Kane en farlig heading, før Christian Eriksen var svært nære noen minutter senere.

På overtid trodde nok Kane at han avgjorde kampen da han rundet Kasper Schmeichel og trillet ballen mot mål, men der kom Mathias Zanka Jørgensen skliende inn og reddet på streken.

Dermed endte det målløst i Parken. Samtidig vant Belgia 5-1 i den andre kampen og står dermed med full pott i Nations League-gruppen.

Aalesund-spissen Holmbert Fridjonsson scoret det første målet for Island, men deretter sørget Axel Witsel, Michy Batshuayi (2), Dries Mertens og Jeremy Doku for at Belgia vant overlegent.

Publisert: 08.09.20 kl. 22:37 Oppdatert: 08.09.20 kl. 22:51