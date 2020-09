NYE: Fra v.: Thiago Alcantara, Diogo Jota og Kostas Tsimikas. Foto: NTB

Liverpool-sjef Klopp: Det blir ikke flere kjøp

Én uke før overgangsvinduet smeller igjen er Liverpool-sjef Jürgen Klopp ganske klar på at han ikke kommer til å hente flere spillere.

Nå nettopp

Klubben har styrket stallen med Thiago Alcantara (Bayern München), Diogo Jota (Wolverhampton) og Kostas Tsimikas (Olympiakos), og nå forventer ikke manageren flere kjøp.

– Hvis situasjonen forblir som nå, kommer det ikke til å skje noe, sier Klopp til liverpoolfc.com.

Når han blir spurt om hva på overgangsmarkedet og i særdeleshet når det gjelder midtstoppere, svarer han:

– Jeg forventer ikke så mye, om jeg skal være ærlig. Når det gjelder midtstoppere, så tenkte vi at vi var godt dekket. Vi har tre midtstoppere i den absolutte topp-topp-topp-klassen, noen unge spillere og Fabinho i bakhånd. Men så plutselig fikk vi tre midtstoppere skadet.

– Det er ikke hyggelig, men du kan ikke, vi kan ikke, løse det problemet på overgangsmarkedet, om jeg skal være ærlig.

– Hvis det ikke skjer noe mer alvorlig enn dette, så håper jeg vi slipper å forsøke.

Jürgen Klopp uttaler også at han føler at han er godt forspent i de øvrige posisjonene på banen.

– Hva som kommer til å skjer når det gjelder avgang, vet jeg ikke i øyeblikket. Vi får se.

Jordan Henderson skriver i kampprogrammet mandag om nysigneringene:

– Kostas kom først, og vi lærte ham å kjenne i sesongforberedelsene. Thiago og Diogo kom nylig. Alle tre kommer til å bli veldig viktig for oss, og vi skal gjøre alt for at de skal føle seg velkomne. Vi trenger dem og er glade for at de valgte oss.

Henderson sier at han som kaptein får mye av æren for å skape et miljø der de nye føler seg godt mottatt i sin nye klubb.

– Men dette handler ikke om én person, og heller ikke bare spillerne. Det er de ansatte, trenerne, alle sammen, skriver han i kampprogrammet.

Liverpool-Arsenal

* Liverpool - Arsenal er en deilig start på fotball-uka - og et møte med to topplag som begge har full pott på to ligamatcher.

* Måten Liverpool slo Chelsea i London på var et tydelig hint om at de skal være med i gullkampen i inneværende sesong. Ja, Anfield-klubben spilte med én mann mer i hele andre omgang. Men det var noe med de raske omstillingene, «jobbe hjem»-disiplinen og straffesparkredningen som gjorde at Liverpool vant fortjent (2-0).

* Det er grunn til å tro at vertene vil ha ballen mest her også. Men Arsenal vil stille forberedt og være så kompakte som mulig. For det har vært slik under manager Mikel Artetas styre. Gunners møter opp, og de har som regel en plan. Det kan komme godt med for London-laget har i de senere år sluppet inn en bråte med mål på Anfield: 5-5 (ligacup), 1-3, 1-5, 0-4, 1-3, 3-3 og 2-2. Det er 25 baklengsmål på syv siste besøk.

* Tierney (f), Cedric (f) og Sokratis (f) må helsesjekkes. Ifølge The Sunday Times er det tvilsomt om Alisson (k), og Alcántara (mb) rekker kampen. Duoen har ikke vært i stand til å trene for fullt i helgen, og må igjennom en sjekk mandag. Matip (f) og kaptein Henderson (mb) har alt meldt forfall.

* Norsk Tipping har en rikholdig oddsmeny til denne kampen. Men 1,47 i hjemmeodds i et vanlig HUB-spill er stusslig. Over 2,5 mål til 1,50 eller Begge lag scorer til 1,60 i odds er single-spillvarianter med to utfall som kan overveies.

Publisert: 28.09.20 kl. 17:19

