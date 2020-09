MATCHVINNER: Marc Valés jubler over kampens eneste scoring mot Molde, for gjestene fra Sandefjord. Foto: Terje Pedersen

Molde har raknet helt - sju tap på de 10 siste

(Molde-Sandefjord 0–1) På 69 dager har Molde gått fra å kjempe om gullet til å kunne få trøbbel med å bli blant de seks beste. Sesongen i Molde kan i beste fall kalles «merkelig».

Poengfangsten har gått fra sterke 2,8 poeng pr kamp på de ni første kampene til stusslige 0,9 poeng pr kamp på de siste 10. Det er skremmende tall, for et lag som tok mål av seg å forsvare ligatittelen fra 2019.

I øyeblikket er avstanden til serieleder Bodø/Glimt på hele 16 poeng - med en kamp mer spilt for Molde. Det som så ut som en spennende kamp om gullet, har Molde rotet fullstendig bort.

Lørdag kveld tapte Erling Moes utvalgte hjemme mot Sandefjord, som er ligaens overraskelse sett ut fra forhåndstipsene - på samme måte som Molde er sesongens skuffelse akkurat nå.

– Vi fortjener respekt i denne ligaen, og det spillerne våre viser i dag hvorfor. De viser det er mulig for et lite lag å spille langs bakken og spille offensiv fotball. Det er jeg stolt over, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes til Eurosport etter kampen.

Og det var noe «dødt» over Molde. Sandefjord var gode til å forsvare seg, anført av matchvinner Marc Valés, men det så ut som Molde spilte i sirup. Noe bedre ble det etter at Erling Moe foretok tre bytter etter 56 minutter, da Fredrik Aursnes, Magnus Wolff Eikrem og Eirik Hestad kom inn.

Det skjedde mer på Sandefjords halvdel på den drøye halvtimen enn det hadde gjort den første timen, for Moldes del. Sandefjord opptrådte klokt, men fikk det også enkelt, så forutsigbare og lite oppfinnsomme Molde var.

Fem gule kort til frustrerte Molde-spiller forteller også om et lag helt ute av form.

Seiersmålet kom allerede etter seks minutter spill, da Valés stupheadet et innlegg etter en corner i mål. Samme mann senket Molde i møtet i Sandefjord i sommer også ... Og Sandefjord skapte mer enn scoringen, og de skapte mer enn Molde, i hvert fall fram til det siste kvarteret.

«Molde scorer alltid hjemme», heter det. Og det har også skjedd i hver kamp siden 29. april 2018, da Odd klarte å holde tett.

Det klarte også Jacob Storevik, keeperen, og resten av Sandefjord-laget på Aker Stadion, og fikk en sterk borteseier.

