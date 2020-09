VENTER SPENT: Erling Braut Haaland og de norske landslagsspillerne får trolig vite i neste uke om de kan spille skjebnekampen mot Serbia på Ullevaal Stadion. Foto: LORRAINE O' SULLIVAN / REUTERS

Landslaget får Serbia-svar neste uke: Tror på grønt lys

Kulturdepartementet har gitt Norges Fotballforbund beskjed om at de vil få svar om skjebnekampen mot Serbia i slutten av neste uke.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF til VG.

– Vi har en god dialog med myndighetene og signalene vi har fått er at vi får en avgjørelse rundt 17. september. Erfaringene fra smittevernhåndteringen rundt hjemmekampen mot Østerrike er veldig bra, vi håper og tror derfor at vi får grønt lys for Serbia-kampen. Det er det vi planlegger for. I neste uke bør vi ha et svar for at vi skal kunne planlegge på en skikkelig måte, sier hun.

Norge skal etter planen ta imot Serbia på Ullevaal Stadion den 8. oktober til semifinale i EM-play off, men er avhengig av et nytt unntak eller en endring av regelverket for at kampen skal kunne spilles på norsk jord.

Det er fordi spillere utenfor Schengen/EØS per i dag hverken har fritak fra karanteneplikt eller tillatelse til innreise om de ikke skal besøke familie eller har arbeidstillatelse i Norge. Serbia ligger utenfor Schengen.

Tirsdag sendte Kulturdepartementet et brev til Norges Fotballforbund som omhandlet «utfordringer knyttet til landslagsaktiviteter og deltakelse i internasjonale klubbturneringer som følge av innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser relatert til Covid-19-situasjonen».

I brevet, som VG har fått innsyn i, åpnes det for en mer generell tilpasning av regelverket:

«Regjeringen har igangsatt en prosess med tanke på å vurdere mulighetene for å endre regelverket for å legge til rette for internasjonal toppfotballaktivitet», skriver Kulturdepartementet.

En endring av regelverket kan bety at NFF slipper å søke om individuelle unntak til Nations League-kampene hjemme mot Romania (11. oktober) og Nord-Irland (14. oktober).

Kulturminister Abid Raja uttalte tirsdag til TV 2 at han for øyeblikket ikke kan garantere at Serbia-kampen kan spilles i Norge.

– Det handler om smittesituasjonen i Serbia, det handler om at det er et land utenfor Schengen, og det handler om at vi må beskytte vår egen befolkning mot mulig smitte, sa han.

Kulturdepartementet understreker at Molde ikke får unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med den planlagte bortekampen mot aserbajdsjanske Qarabag i Champions League-kvalifiseringen. Kampen må dermed, som kulturminister Abid Raja opplyste tirsdag, spilles på nøytral grunn.

