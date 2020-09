Slik skapte de Glimt-eventyret

Sportssjef Aasmund Bjørkan (47) mener det er tre grunner til at Bodø/Glimt aldri har vært bedre i løpet av klubbens 104 år lange historie.

– Nå har jeg ikke vært her helt siden oppstarten, men jeg har vært her nesten sammenhengende siden 1992, og jeg vil påstå at vi har Glimt-historiens beste spillertropp.