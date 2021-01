FAMILIE PÅ FLYTTEFOT: Gudbjörg Gunnarsdottir og Mia Jalkerud er klar for bergensklubben Arna-Bjørnar. Tvillingene William og Olivia blir godt ivaretatt under oppholdet. Foto: MAGNUS SANDBERG /Aftonbladet

Arna/Bjørnars uslåelige tilbud til ringrevene: Barnepass til tvillingene

Tilbudet om barnepass ble vesentlig da Arna-Bjørnar sikret seg to rutinerte spillere fra svenske Djurgården.

Djurgården-spillerne Mia Jalkerud (31) og Gudbjörg Gunnarsdottir (35) tar overgang til Toppserie-klubben i vest.

Det ble langt enklere å si ja til tilbudet etter at Arna-Bjørnar tilbød barnepass for fotballparets ettårige tvillinger i forbindelse med trening og kamper.

– Vi må virkelig gi kred til klubben for å ha løst dette for oss. Det er stort. Jeg håper virkelig vi kan gi noe tilbake. Det er et problem når man har barn og skal spille fotball. Ingen av klubbene har vært interessert i å gjøre en sånn avtale, sier Mia Jalkerud til SVT.

Men det var før Arna-Bjørnar kom på banen.

– Det er mye som skal på plass når man skal flytte en hel familie, men vi er veldig glad for at vi fikk ting på plass og at de kommer, sier hovedtrener i Arna-Bjørnar, Remi Natvik, til VG.

Han innrømmer at «pakken» er mer omfattende enn barnepass, men at nettopp det at noen skal ta seg av barna ble vesentlig.

En som har jobbet i barnehage skal bistå fotball-samboerne når de ankommer Bergen og skal på trening fra 21. januar.

– De fikk en god kjemi med hun som skal passe barna, og da føltes det riktig for dem, sier Natvik. Han får to rutinerte ringrever inn i troppen.

Slik vurderer treneren de nye spillerne som han karakteriserer som åpenbare forsterkninger:

Mia Jalkerud er en målscorer, og det er noe vi har savnet. En bra «boks-spiss» som jobber steinhardt. Hun har masse erfaring og har scoret mye for Djurgården.

Gudbjörg Gunnarsdottir er en meget erfaren keeper. Tidligere landslagskeeper for Island som har vunnet cup og serie her i Norge med LSK. Hun har spilt Champions League og har en enorm erfaring som passer fint sammen med vår unge keeper.

Arna-Bjørnar, som gikk i gang med sesongoppkjøringen tirsdag, har skrevet en toårsavtale med spillerne.

De to skal i tillegg bidra på trenersiden i de yngre avdelingene i bergensklubben.