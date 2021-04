Riises dom: Her sviktet alt – men håpet lever for Liverpool

(Real Madrid – Liverpool 3–1) Etter den meget sterke prestasjonen mot Arsenal ble dette en enorm nedtur for Liverpool. At én spiller har en dårlig dag er greit, men mot Real Madrid stemte det ikke for noen.

Av John Arne Riise

Publisert: Oppdatert nå nettopp

John Arne Riise analyserer Champions League-kvartfinalen mellom Real Madrid og Liverpool.

Dommen over gamleklubben er brutal, og den tidligere Liverpool-backen mener de røde var meget heldige som ikke gikk på et enda styggere tap.