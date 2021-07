Åge Hareide var landslagssjef for danskene i fire år. Her fra et intervju med VG tidligere i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareide om semifinalene: − Det beste Danmark kunne håpet på

Åge Hareide la grunnlaget for mye av suksessen danskene nå nyter i EM da han ledet dem til sluttspillet. Da hans tidligere elever ble klar for semifinale, var RBK-treneren i ekstase.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er helt fantastisk. Det er utrolig fine gutter og et godt fotballag. Dette har de fortjent, og jeg er ekstremt glad på deres vegne, sier Hareide til VG lørdag kveld.

Bare fem minutter var spilt da Thomas Delaney ga danskene en drømmeåpning. Og da Kasper Dolberg ekspederte et strålende innlegg fra Joakim Mæhle i nettet til 2–0 like før pause, så det veldig lyst ut med tanke på en dansk semifinale.

Patrik Schick reduserte like etter sidebytte, men danskene dro seieren i land. Nå tror Hareide danskene tar seg til finale.

– En semifinale der var noe vi snakket om innad allerede da vi fikk gruppeoppsettet og jeg fortsatt var der. Akkurat nå mener jeg England er det beste danskene kunne håpet på, sier Hareide.

Han begrunner det på følgende måte:

– England vil kjenne på presset, og det må danskene utnytte. Jeg tror det kan bli finale av dette, sier Hareide, som også vet at spillerne selv har tro på at dette kan nå helt til topps.

Sunnmøringen var dansk landslagssjef fra 2016 til 2020, og skulle egentlig krone en fantastisk periode i sjefsstolen med EM på hjemmebane. Det satte coronapandemien en stopper for, og dermed har 67-åringen måttet observere mesterskapet på avstand.

Hareide er spesielt stolt over hvordan danskene har snudd den verst tenkelige starten, både på og utenfor banen, til det som har blitt et lite eventyr.

– Det er noe spesielt med denne gruppen. Det er svært imponerende at de har klart å nå så langt uten Christian Eriksen. Både med tanke på det som skjedde, men også det faktum at han er Danmarks desidert beste spiller. Men de har på imponerende vis klart å kompensere for det. Laget er så sterkt, i alle posisjoner, sier Hareide.

Han sikter til at Eriksen opplevde hjertestans i mesterskapets første kamp mot Finland.

Han mener også at nåværende landslagssjef Kasper Hjulmand skal ha mye skryt for suksessen.

– Kasper har videreutviklet det vi hadde på gang, i tillegg til at han har fått inn flere spennende unggutter. Vi så i VM i 2018 at vi hadde potensial, og at denne generasjonen ville ha gode muligheter i EM. Nå har laget vært sammen enda lenger, og de har fått tilført enda mer kapasitet.

Sunnmøringen forteller at han har snakket med flere av sine tidligere spillere under mesterskapet, men at han enda ikke har rukket å ta kontakt og gratulert de med semifinaleplassen.

– Jeg har tekstet med flere av dem etter kampene og gratulert dem. Nå observerer jeg bare som en vanlig mann på utsiden. Men jeg er utrolig glad for at de lykkes.

Mens både svenskene og danskene nyter nok et suksessrikt mesterskap, har ikke Norge vært i et mesterskap på over 20 år. Hareide mener det er mange grunner til det, men tror Ståle Solbakken kan sørge for at vi i fremtiden kan oppnå det samme her til lands.

– Vi har vært litt på vippen flere ganger. Svenskene kommer alltid inn med sin systematikk og 4–4–2. De vet hva som skal til og har funnet sin oppskrift. Vi må finne oss en modell som kan ta oss inn i mesterskapene. Danskene misset for svenskene i 2016 før jeg tok over, så alt har ikke alltid vært rosenrødt der heller. Men de har en god generasjon nå, og har vært flink til å få frem spillere, som også spiller i de største ligaene.

– Vi får fram Haaland og Ødegaard. Danskene har mange på den øvre hyllen. Men jeg er sikker på at Ståle får til dette om han får tid. Han har utviklet FCK som et lag som tok seg inn i Champions League. Jeg ser ikke noen grunn til at han ikke skulle klare å gjøre det med Norge, sier Åge Hareide.