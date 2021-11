VIL HA ENDRING: Idrettspresident Berit Kjøll.

Angrer ikke på Qatar-strategi: − Hele verdens søkelys vil være på det som har skjedd

Berit Kjøll (65) er rystet over at to NRK-journalister ble fengslet i Qatar, men fastholder dialog fremfor boikott som norsk idretts strategi.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag kveld ble NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani fengslet i Qatar, hvor de var på jobb for statskanalen. Etter 32 timer i varetekt ble de løslatt, og reiste tirsdag kveld hjemover mot Norge. Etter en mellomlanding i København, kom de til Gardermoen like etter klokken ni onsdag formiddag.

Arrestasjonen av de to journalistene har vekket kraftige reaksjoner, og idrettspresident Berit Kjøll er blant dem som reagerer.

– Fra norsk idretts side tar vi på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller andre land, som er i embets medfør og utfører sitt samfunnsoppdrag, blir arrestert slik som vi nå har vært vitne til. Fra mitt ståsted mener jeg medienes frie stilling er helt ufravikelig. Derfor er vi både rystet og sjokkert over det vi nå har vært vitne til. Jeg mener også at Qatar aldri skulle vært tildelt VM. Det ser vi nå. Det er lett å si det og se det i etterkant, men det var da det ble tildelt man burde ha reagert kraftfullt, sier Kjøll til VG.

– Du var selv imot en boikott, og senest i mars sa du at det er bedre med deltagelse og dialog fremfor boikott. Står du fortsatt for det?

– Vi har i hele norsk idrett hatt grundig diskusjoner med utgangspunkt i diskusjonen om boikott eller ikke. Det gjelder både Qatar og andre internasjonale idrettsarrangementer. Vår strategi er at det er bedre å delta, sette søkelys på utfordringer i det landet mesterskapet finner sted, fremfor å boikotte, sier hun.

– Viser ikke dette og Amnestys rapport i forrige uke at dialoglinjen ikke fungerer?

– Dette som har skjedd nå gjør at hele verdens søkelys vil være det på som har skjedd i Qatar. Det vil få store konsekvenser med tanke på det vi tar sterkt avstand fra. Det å nå ta dialogen og sette søkelys på denne typen hendelser, er jo et utgangspunkt som mest sannsynlig – får vi håpe – skaper endring, sier Kjøll.

Det norske herrelandslaget klarte ikke å kvalifisere seg til mesterskapet, men i forkant satte Norges Fotballforbund ned et utvalg for å vurdere om man skulle boikotte mesterskapet eller ikke. Utvalget gikk inn for dialog, som også ble resultatet på fotballtinget.

– Det som er bra å vite da er det grundige arbeidet man gjorde i forbindelse med deltagelse i VM i Qatar i regi av Norges Fotballforbund. Der har man vurdert en rekke sider og initiert en rekke tiltak, som nå må følges nøye. At det som nå har skjedd, setter søkelys på dette på en ny måte, det er helt klart, sier Kjøll.

– Jeg tenker at dette som nå har skjedd må også få enda sterkere og tydeligere konsekvenser for tildeling av fremtidige arrangement. Det er helt åpenbart. Som jeg sa, Qatar skulle aldri blitt tildelt VM, sier idrettspresidenten.

– Hvordan kan du og dere påvirke det?

– Det kan vi påvirke gjennom å ha en tydelig stemme inn i de internasjonale foraene hvor vi sitter i styret. Nå er jeg på vei til styremøte i EOC. Der kommer jeg til å ta opp dette. Min kollega Kristin Kloster Aasen sitter i IOC-styret, og jeg er helt sikker på at det vil bli diskutert og drøftet der. At denne problemstillingen er aller øverst på alles agenda, det vil den være, for å se hvordan vi kan ta grep som får konsekvenser for tildeling av fremtidige arrangementer.

– Synes du deres «tydelige stemme» har en effekt?

– Vår tydelige stemme er én stemme og alle stemmer har en effekt.

Hun er klar på at hun ikke vil besøke Qatar i forbindelse med fotball-VM neste år.

– Det har aldri vært på min plan. Jeg har aldri hatt noe ønske om å være eller delta i Qatar. Jeg tar sterkt avstand fra det som skjer der.