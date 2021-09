STØKK: Fra å ha full kontroll, måtte Liverpool snu kampen tilbake i den andre omgangen mot AC Milan. Her gir Jürgen Klopp instruksjoner til kaptein Jordan Henderson.

Klopp om nesten-kollapsen: − Vi ble revet med av vårt eget spill

(Liverpool – AC Milan 3–2) Etter at Liverpool nærmest hadde overkjørt AC Milan gjennom hele den første omgangen, fikk Jürgen Klopps menn et skremmeskudd inn i pausen.

Kampens første scoring kom da Trent Alexander-Arnolds innlegg gikk via Fikayo Tomori og bak en utspilt Mike Maignan før ti minutter var spilt, og fem minutter senere forventet de fleste av den vanligvis så sikre straffetageren Mohamed Salah skulle øke til 2–0 fra straffemerket, men hverken han eller returheadingen fra Diogo Jota kom seg forbi Maignan.

Liverpool kom seg til avslutning etter avslutning, men etter at Milan hadde vært iskalde i nærmere 40 minutter, scoret de to mål like før pause og gikk i garderoben med ledelsen.

– Vi ble straffet for det i de siste minuttene av den første omgangen, men det startet litt tidligere. Vi ble revet med av vårt eget spill. Vi holdt det ikke enkelt. Offensivt og defensivt var vi ikke lengre organisert, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport etter kampen.

Tyskeren stadfester at Liverpool spilte en «super, super kamp», men at rommene i de minuttene ble for store.

– De spilte inn i mellomrommet og scoret to mål, men det føltes ikke som om vi ikke kunne komme tilbake. Det var klart at vi måtte komme oss tilbake til der vi startet, og da scoret vi to strålende mål. Begge var utrolige. Det var fortjent, mener Klopp.

Liverpools venstreback, Andy Robertson, mener hjemmelaget mer eller mindre blåste Milan av banen den første halvtimen.

– Men så ble vi uforsiktige og stoppet å gjøre det vi gjorde bra. Vi slapp dem tilbake i kampen og da vi gikk inn til pause tenkte vi «hvordan kunne vi la dette skje», sier han til BT.

SMIL TIL SLUTT: Klopp jubler sammen med Andy Robertson etter onsdagens kampen.

AC Milans manager, Stefano Pioli, er klar på at de var for statiske i starten av kampen, men er klar på at de har lært av det til neste kamp mot Liverpool – som blir den siste i gruppespillet og dermed kan spille en helt avgjørende rolle i kampen om en plass i sluttspillet.

– Liverpool spilte en strålende kamp, spesielt de første 25 minuttene. Så snudde vi det. Det vi angrer på er de to målene vi slapp inn i den andre omgangen, som var på grunn av egne feil. Det var en kamp som vi vil vokse mye av, når det kommer til intensitet og kvalitet, sier Pioli til Sky Italia.