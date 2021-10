Helland-magi og nye Lehne Olsen-mål sendte Stabæk nærmere nedrykk: − Norges beste serve

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Stabæk 3–0) Pål-André Helland har aldri hatt en lengre arbeidsøkt i Eliteserien for Lillestrøm – og den betalte seg for laget hans. Og på lørdag venter Rosenborg på Lerkendal...

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– «Pål is back», sier LSK-trener Geir Bakke til VG om Helland etter trønderens bare tredje ligakamp fra start denne sesongen.

Kampformen som han viste på de 74 minuttene med spilletid på Åråsen i 3–0-knusingen av et nær sjanseløst Stabæk tilsa riktignok at Helland hadde spilt 30. Han hadde en venstrefot med i alt det offensive hos Bakkes mannskap – og det var ikke rent lite.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Iallfall ikke i forhold til motstanderen. Stabæk så ut til å rygge inn til Obosligaen, mens Lillestrøm en periode spilte «power play» på deres halvdel.

Det hjalp heller ikke for bærumsklubben at lagkaptein Simen Wangberg bukket under for forkjølelsen og forlot banen etter en drøy halvtime.

LEVERTE FYRVERKERI: Foran hjemmefansen på Åråsen feirer Lillestrøm-laget 2–0-målet til Thomas Lehne Olsen.

les også Endelig fikk Mjøndalen noe å juble for

– Det er bare snakk om tid før det glipper. Det handler mest om struktur, og det er mitt ansvar. Vi blir «halvhøye» i forsvarsspillet. Bakre ledd faller, midtbanen blir stående. Helland og Lehne Olsen kombinerer foran våre. Vi blir passive, sier Stabæk-trener Eirik Kjønø etter sin andre strake 0–3-tap.

Sist kamp skjedde det mot Moldes ti mann. Kjønø svarer slik på om det egentlig er noen optimisme for å greie plassen basert på lagets nylige prestasjoner:

– Selvfølgelig! Kanskje ikke når du ser på de to siste kampene. Men det er to poeng opp til Brann. Viking kan slå de i morgen, påpeker sørlendingen i sin første eliteseriesesong som hovedtrener.

Han gikk til pause uten baklengs, men det sto 4–0 i sjanser og 6–0 i cornere i hjemmelagets favør. Og om du hadde gulmalt dødballene til Pål-André Helland, kunne de vært brukt til å markere midtstripene langs fylkesveien.

Trønderen prikket én etter én innenfor samme kvadratcentimeterne i farlig område, men lagkameratene maktet ikke utnyttet dette på første 45. Pausepraten endret på det:

les også Odd-treneren: – Nå har vi blandet oss inn i nedrykksstriden

På det niende hjørnesparket skulle det skje. Hellands halvtliggende vristspark parret med pannen på Espen Garnås. Hallingdølen – halvt stopper, halvt stuntmann – fløy gjennom luften og springskallet inn ledelsen Åråsen-publikummet hadde skreket seg hese og trommet seg stive etter.

– Garnås lurte på om jeg kunne slå den én meter lengre, for han var fri hver gang. Da gjør jeg det, gliser Helland overfor VG.

31-åringen nøler ikke når han blir bedt om å beskrive egen venstrefot:

– Jeg har såpass selvtillit på det, at jeg kan si at det ikke er mange i verden jeg heller vil ha til å gjøre det i stedet enn meg. Jeg vet at jeg er god og presis på det. Den lander i samme gryten hver gang. Lillestrøm skal være god på dødball, nå har de Norges beste serve, sier en selvsikker trønder.

Kanarifuglene pøste på også etter 1–0. Philip Slørdahl dundret ballen i bakrommet, Eskil Edh startet på det som av tv-bildene så ut som rett side av offsidelinjen, og tenåringen fra Volla på motsatt side av veien for Åråsen, stormet inn i feltet.

Han kunne ikke bedt om en bedre mann å treffe på: Toppscorer Thomas Lehne Olsen sikret enkelt sitt snes med goaler denne sesongen. 20 minutter senere gjentok prosedyren seg fra motsatt vingback:

Tobias Svendsen – som spilte sin beste kamp noensinne i Lillestrøm-trøya – stakk lekkert gjennom Vetle Dragsnes. Han trillet inn til Thomas Lehne Olsen, som like enkelt som på den forrige spaserte spissen inn sitt andre for dagen og 21. for sesongen.

Grafikk: www.sofascore.com

Det betyr at Lillestrøms 30 år gamle lagkaptein er tidenes toppscorer på én ligasesong i klubben etter å ha passert Mons Ivar Mjeldes 19 fra 1993.

– Han er voldsom i alle faser av spillet. Det er ikke lett å være midtstopper mot ham, da må du drive med ulovligheter, sier Geir Bakke.

Med bare tre dager til bortemøtet med Rosenborg tok han faktisk ut sin uhyre betrodde midtbanemann Ifeanyi Mathew på stillingen 2–0. Samtidig overtok Stabæk litt av initiativet.

Blant annet kom Pål Alexander Kirkevold til et par muligheter, men 2017-nivået til Kirkevold – da han var toppscorer i Danmark og fikk landslagsdebuten – er foreløpig ikke det samme i 2021.

Nå ligger Stabæk sist i Eliteserien, to poeng bak Brann på kvalik.

– Det ser mørkt ut, men det viktigste er at vi i garderoben har troen på det, sier bergenser og Stabæk-spiller Fredrik Haugen til VG.

VG Live: Kampreferat og spillerbørs