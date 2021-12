FRUSTRERENDE KVELD: Erling Braut Haaland kom ikke til noen verdens ting mot Hertha Berlin.

Forsvarstabber ødela for Dortmund og usynlig Haaland: − Ramler sammen som et korthus

(Hertha Berlin - Borussia Dortmund 3–1) Etter flere kamper med scoringsflyt etter skadecomebacket, sa det stopp for Erling Braut Haaland (21) mot Hertha Berlin. Nordmannen kom ikke til en eneste avslutning på mål.

Men det var ikke bare jærbuen som sviktet for Dortmund lørdag kveld. Julian Brandt havnet nemlig i begivenhetenes sentrum både foran eget og motstandernes mål mot hovedstadslaget. Dortmund «måtte» nesten vinne for å ha heng på Bayern München i toppen, men det ville seg ikke.

Etter å først ha havnet under, fikk de to scoringer annullert for offside både før og etter pause. Brandts scoring etter halvtimen ble Dortmunds eneste. Marco Richter punkterte kampen med sitt andre for kvelden etter en gavepakke av de sjeldne fra nevnte Brandt.

– Det de driver med på egen halvdel er som å slippe en sort katt over veien. Man vet at det kommer til å gå galt, sa Lars Tjærnås hos Viaplay da 3–1 var et faktum.

Innbytter Steffen Tigges reduserte med åtte minutter igjen på klokken, men det var ikke i nærheten av nok for Borussia Dortmund.

– Igjen ramler de sammen som et korthus. Det er ikke rart Bayerns tikker fra i toppen, oppsummerte Tjærnås ved fulltid.

Midtstopper Emre Can var svært oppgitt etter kampslutt.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg kan ikke forklare hvorfor vi spilte som vi gjorde etter pause. Vi burde ikke slippe inn så mange mål, men jeg vet ikke hvorfor det skjer, sier Can til Viaplay.

KVELDENS STORE HELT: Marco Richter senket Dortmund med sine to scoringer.

Da kvarteret var spilt hadde hjemmelaget allerede produsert én enorm mulighet før ballen omsider satt i nettet. Myzuane Maolida bredsidet et presist innlegg i mål, men spissmakker Ishak Belfodils bevegelse i ballbanen gjorde at VAR grep inn og dommer valgte å annullere scoringen.

Før det hadde spesielt Dortmund-kaptein Marco Reus vært nære.

Da halvtimen var passert var det gjestene som skulle notere seg for kampens første tellende scoring. Erling Braut Haaland fant Julian Brandt på noe heldig vis. Tyskeren fikk en vanskelig situasjon til å se lett ut, og satte ballen elegant i mål til 1–0 i favør gjestene.

Få minutter før pause styrte Axel Witsel ballen i nettet, men nok en gang ble offsideflagget hevet. Reprisene viste at det var helt riktig.

Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1–0 til Dortmund.

Men andreomgang startet forrykende for vertene. Først utlignet Ishak Belfodil til 1–1 etter 50 minutter. Snaue seks minutter senere hamret Marco Richter ballen i nettet fra langt hold, og 2–1 var plutselig et faktum.

Fire minutter etter trodde Dortmund at de hadde utlignet til 2–2, men Erling Braut Haaland befant seg i en sjelden og marginal offside i situasjonen før ballen gikk i mål.

Så skjedde det fatale for de gule og sorte. Julian Brandt, som noterte seg på scoringslisten før pause, var i det svært gavmilde hjørnet 20 minutter før slutt. Helt upresset serverte han ballen til Jürgen Ekkelenkamp. Og igjen så dukket Marco Richter opp. Denne gangen med motsatt fot til 3–1.

Tigges redusering ble kampens siste. Luken opp til Bayern München er nå ni poeng.