SAMLET TROPP: Spillere og støtteapparat sang «Nystemten» sammen med fansen etter kampen mot Sandefjord. Foto: Marit Hommedal

Brann-spillere etter triumfen: − Vi står sammen

BERGEN/OSLO (VG) Brann avsluttet en turbulent uke med seier, men krisen er på ingen måte over. Nå vil spillerne sende et budskap til omverdenen.

– Vi prøver å stå samlet, selv om det er krevende når det er ting som er på agendaen. Vi vet ikke alt ennå, og da må man ta dag for dag, sier Ruben Kristiansen til VG etter 3–2-seieren over Sandefjord søndag kveld.

Spillergruppen har vært gjennom tøffe dager siden det ble kjent at tolv spillere hadde nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag. Fredag ble det kjent at en person er under politietterforskning.

– Vi kjenner hverandre godt fra før. Nå er det noen som er under etterforskning. Vi vil stå samlet, også vil vi at sannheten skal komme frem. I tillegg er vi i en elendig situasjon i serien. Det har vært mye å tenke på, erkjenner han.

Noen spillere har kommet med offentlige innrømmelser om at de var til stede under nachspielet. Kristiansen legger ikke skjul på at det har vært tøft å stå i anklagene.

– Man prøver å tenke på alle rundt. Det er det som gjør det så komplisert. I tillegg skal vi være toppidrettsutøvere og vinne kamper. Det er det vi trenger nå, i tillegg til at sannheten kommer frem slik at vi kan få dette unna. Da er det viktig at alt kommer på bordet.

– Vi har fått snakket igjennom mye denne uken, og vi viser i dag at vi står sammen, sier kaptein Daniel Pedersen til VG.

Dansken lot seg røre over hvordan spillere, trenere og supportere sto sammen etter kampen mot Sandefjord. Han mener også at de har sin fulle rett til å markere med både bannere og stillhet, noe de gjorde foran kampen.

– Jeg så bannerne. Det er fint at de står opp for det de mener, og det må de ha lov til. Vi er ikke i en posisjon nå hvor vi kan stille noen krav. Vi må bare si tusen takk for støtten de ga oss i dag etter det vi alle har vært igjennom. Det var stort å stå der sammen med dem etter kampen.

Kaptein Daniel Pedersen viste at det var mye følelser som skulle ut etter kampn. Foto: Marit Hommedal

– Hvordan har det vært å stå i dette?

– Det har vært det tøffeste jeg har vært igjennom i min karriere.

Bergenseren Fredrik Pallesen Knudsen ble klar for Brann onsdag. Dermed havnet han plutselig i et vepsebol. Forsvarsspilleren kom inn og var en viktig mann mot Sandefjord.

– Det var spesielt å debutere i dag. Jeg kom tilbake hit fra Haugesund, og pakket baggen tirsdag kveld for å forlate et liv jeg har levd der i fire og et halvt år. Så kommer jeg til en turbulent hverdag her. Det som har skjedd har skjedd, men vi står igjen med tre poeng og hodet hevet i dag, sier Pallesen Knudsen til VG.

– Jeg har blitt tatt i mot på en fantastisk måte, og jeg har følt meg veldig ønsket. Det har hjulpet på.

Som de andre lagkameratene, er nysigneringen klar på at de er en sterk spillergruppe som står sammen.

– Det vi gjorde i dag viser at vi står sammen. Vi snudde 1–2 til 3–2. Det sier alt. Vi viser karakter, tæl og mot i dag. Vi er klar for høstsesongen, sier Fredrik Pallesen Knudsen.