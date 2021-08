Hareides Rosenborg-forvandling: Har blitt en seiersmaskin

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Rosenborg 1–2) Siden Åge Hareide (67) annonserte sin egen avgang, har Rosenborg knapt gjort annet enn å vinne fotballkamper.

Søndag fikk Rosenborg tidvis pryl av et fysisk sterkt og sjanseskapende Mjøndalen-lag, men for historiebøkene er det bare to tall som gjelder: 2–1 til RBK.

Og helt ufortjent var det ikke. Rosenborg kunne scoret flere. Mjøndalen burde definitivt hatt et par til. Men hjemmelaget har bare seg selv å takke.

Det ble med scoringene til Erlend Dahl Reitan og Anders Konradsen - og Benjamin Stokkes redusering.

Anders Konradsen og Noah Holm jubler for RBKs 2–0-scoring. Foto: Annika Byrde

Åge Hareide har definitivt knekt vinner-koden for Rosenborg.

Etter at han 1. juli, på et tidspunkt Rosenborg var i sportslig krise, ga beskjed om at han er ferdig som RBK-trener etter sesongen, har det gått på skinner for trønderne.

Fasit er én uavgjort og ni strake seirer, riktignok med et par enkle cupkamper og et par behagelige motstandere i Conference League.

Ved utgangen av juni var den sportslige krisen total. Tre strake tap mot Strømsgodset, Sarpsborg 08 og Lillestrøm – samt 0–0 på Lerkendal mot Haugesund – ga ikke særlig mersmak for Hareide.

Men nå tøffer 67-åringen i retning toppen av Eliteserien.

De kommende to torsdagene venter Conference League-playoffkamper mot franske Rennes. Begge vises på VG +.

