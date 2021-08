Hareide med ni strake seirer: − Ingen vei tilbake for meg

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Rosenborg 1–2) Siden Åge Hareide (67) annonserte sin egen avgang, har Rosenborg knapt gjort annet enn å vinne fotballkamper.

– Det er ingen vei tilbake, gliser Hareide om egen fremtid etter 2–1-seieren i Mjøndalen.

Ikke engang en knallhøst med gullkamp og publikum tilbake på Lerkendal vil få ham til å endre mening, selv om han tror blodet da vil bruse igjen. Han har bestemt seg for å slutte.

Etter Moldes tap i Stavanger, er avstanden «bare» åtte poeng til ligalederen. RBK har én kamp til gode.

– Vi vet at Molde er langt foran, og vi tenker ikke så mye på det. Vi skal bare bli bedre og bedre utover, sier Rosenborg-treneren, som trekker frem moralen som det han er mest fornøyd med for øyeblikket.

Søndag fikk Rosenborg tidvis pryl av et fysisk sterkt og sjanseskapende Mjøndalen-lag, men for historiebøkene er det bare to tall som gjelder: 2–1 til RBK.

– Det er ikke så stor forskjell som budsjett og størrelse på klubb tilsier at det skal være, så vi hadde fortjent litt mer i dag, sier Mjøndalens Martin Rønning Ovenstad.

Rosenborg kunne scoret flere. Mjøndalen burde definitivt hatt et par til. Men hjemmelaget har bare seg selv å takke.

Det ble med scoringene til Erlend Dahl Reitan og Anders Konradsen - og Benjamin Stokkes redusering.

– I første omgang burde vi i hvert fall hatt to mål, og da hadde vi ingen. I annen omgang burde vi også hatt to, så vi burde hatt fire. Da hadde vi vunnet kampen, sier Ovenstad, som flirer litt av egne vurderinger.

– Sånn ble det ikke, og det er litt av forskjellen på lagene. Vi trenger fire-fem sjanse på å score, mens de trenger et par. Sånn er livet, ass, sier Mjøndalen-kanten.

– Det er vanskelig å spille mot Mjøndalen her, fordi det blir en desperat kamp, og det vil det bli fremover. Jeg tror ikke det er mange som kommer seg herfra med poeng, mener Hareide.

Anders Konradsen og Noah Holm jubler for RBKs 2–0-scoring. Foto: Annika Byrde

Åge Hareide har definitivt knekt vinner-koden.

Etter at han 1. juli ga beskjed om at han er ferdig som RBK-trener etter sesongen, har det gått på skinner for trønderne.

Fasit er én uavgjort og ni strake seirer, riktignok med et par enkle cupkamper og et par behagelige motstandere i Conference League.

Ved utgangen av juni var den sportslige krisen total. Tre strake tap mot Strømsgodset, Sarpsborg 08 og Lillestrøm – samt 0–0 på Lerkendal mot Haugesund – ga ikke særlig mersmak for Hareide.

– Vi mistet litt troen på det i Drammen. Juni var en kriseaktig måned, beskriver Hareide.

– Vi har jobbet mye med strukturen i laget siden det, sier han.

