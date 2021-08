FÅR HJELP: Brann-spillerne får bistand av spillerorganisasjonen NISO.

Slik bistår NISO Brann-spillerne

Erlend Hanstveit, leder for spillerorganisasjonen NISO, forteller at de samarbeider med Brann-spillerne etter nachspiel-skandelen.

– Vi bidrar med juridisk bistand og oppfølging på andre områder, som mental helse, for noen av spillerne som står i denne situasjonen. Det er individuell oppfølging for flere av dem, sier Hanstveit til VG.

Brann er i krise etter at tolv spillere hadde nachspiel på Brann Stadion sist uke uten tillatelse. Syv kvinner deltok også. Politiet etterforsker også et mulig seksuelt overgrep.

NISO-advokat Eirik Monsen opplyste fredag i en pressemelding at Kristoffer Barmen, som var på nachspielet, har fått sparken i Brann. Monsen er uenig i oppsigelsen.

BRANN-TRENER: Eirik Horneland.

Brann-trener Eirik Horneland oppfordret tidligere i uken at spillerne skulle gå ut med hvem som deltok. Kaptein Daniel Pedersen og den rutinerte keeperen Håkon Opdal antydet at den slik liste ville komme onsdag og torsdag. Fredag var beskjeden at spillerne ønsket å fokusere på bortekampen mot Strømsgodset lørdag.

– Siden det ikke kom noe ut i går, har vi bestemt oss for å fokusere på kampen i morgen. Vi får ta det igjen etter det, sa Daniel Pedersen til VG.

NISO samarbeider med Brann-spillerne også rundt denne kommunikasjonen.

NY ROLLE: Erlend Hanstveit spilte for Brann som aktiv. Nå er han leder for spillerorganisasjonen NISO.

– Vi er tett på Brann-spillerne og prater med dem om alle prosesser, også den biten. Vi er orientert om kommunikasjonen rundt situasjonen og tilbyr vår bistand der. Vi er med på å vurdere hvordan man kan gjøre det, sier Hanstveit.

– Det siste signalet er at siden det nærmer seg en kamp i morgen, prøver man å dreie fokus mot den, selv om det ikke er så lett.