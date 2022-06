Brann fortsetter å være suverene: Sjette borteseier på rad

Bergenserne er så langt ubeseiret i OBOS-ligaen etter kveldens seier mot Grorud. Samtidig klatret Ranheim opp til direkte opprykksplass.

Eirik Heggdal Evensen

Sindre Øgar

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Brann er suverene så langt i årets OBOS-liga. I kveld ble Grorud slått 2–0 på bortebane. Dermed har Brann en perfekt rekke på bortebane, seks strake seire. Hjemme på Brann stadion er det blitt tre seire og to uavgjort. Nabo Åsane og Sogndal er de eneste som har greid å ta poeng fra Eirik Hornelands lag.

– Utrolig deilig. Det blir en ekkel kamp når vi ikke utnytter sjansene. Men vi tar tre poeng på vanskelig bortebane, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til Discovery+.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Etter 11 runder har Brann 29 poeng og et seks poengs forsprang ned til den nye tabelltoeren Ranheim.

Da Brann rykket ned fra Eliteserien i desember, uttalte tidligere styreleder i Brann, Birger Grevstad at «hvis dette er nivået i Obosligaen, vinner vi den lett» til TV2. Grevstad ble stemplet «nedlatende og arrogant», men så langt i sesongen ser det ut til at den tidligere styrelederen, som trakk seg like etter, hadde rett i sin spådom.

Og nå er Brann-supporterne tydeligvis enige.... I sluttminuttene av kampen mot Grorud kunne man høre at de høylytt sang «Obos er for lett».

Brann-trener Horneland er lettet over at rødtrøyene tok tre nye poeng.

– Veldig vrient. Det er et klima som suger ekstremt med krefter. Det er lummert, og det kostet mye, oppsummerer Horneland til Discovery+.

Det tok nøyaktig en halvtime før de rødkledde fikk hull på byllen. Aune Heggebø rundet keeper og satte ballen kontant i mål etter en stygg forsvarstabbe av Groruds midtstopper Glenn Andre Evensen.

Og minuttet før full tid fastsatte kaptein Sivert Heltne Nilsen resultatet med en scoring på innleggsfrispark fra Mathias Rassmusen.

Samtidig vant Ranheim 4–1 over KFUM klatret opp til andreplass, som også sikrer direkte opprykk og spill i Eliteserien i 2023. Trønderne passerte dermed Mjøndalen, som måtte se seg slått av Sogndal.