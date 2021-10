Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Kasper Schmeichel, her i Leicester-drakten, kan komme til å juble for VM-billett allerede tirsdag kveld

Kasper Schmeichel redd for å miste fokuset: − Bare én prosent ...

Danmark kan sikre seg VM-billetten allerede tirsdag kveld, men målmannen Kasper Schmeichel (34) er livredd for å begynne noen historisk sammenligning med tidligere utgaver av de røde og hvite.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Danmark har full pott på sine syv VM-matcher og kan bestille Qatar-tur allerede tirsdag kveld med seier over Østerrike.

I sommer kom den samme gjengen til semifinalen i EM (etter å ha opplevd Christian Eriksen-dramaet i den første kampen), og mange vil sammenligne dem med storlaget på 1980-tallet og EM-heltene i 1992. Schmeichel sier ifølge bold.dk:

– Jeg tenker bare på å kvalifisere oss, og det må være opp til historien og andre å sammenligne. Det er vanskelig å sammenligne, fordi det er andre tider og andre type personligheter, som vi hyllet og hyller. Man har ikke til å sette seg ned og tenke på perspektiver og legender når man spiller hele tiden.

Faren, Peter Schmeichel, sto i mål da Danmark sensasjonelt ble europamestere i 1992.

– Det er kamper hver andre eller tredje dag. Hvis man fjerner sitt fokus derfra - hvis bare én prosent begynner å tenke på stolthet eller er fornøyd, så begynner man å miste noe. Det kan vi ikke, det kan ikke noe lag, fastslår Leicester-keeperen.

Danmark har med 26 mål i VM-gruppen slått sin egen målrekorden for et dansk herrelandslag i en kvalifiseringsturnering til EM eller VM.

Heller ikke mannen som overtok etter Åge Hareide som landslagssjef, Kasper Hjulmand, har lyst til å trekke de store historiske linjene ennå:

– Jeg synes det er vanskelig med sammenligninger, fordi det er forskjellige perioder og forskjellige sluttspill. I 1992 var det åtte lag i sluttspillet i EM, nå er det 24, sier han på Danmarks pressekonferanse.

– Landene forandrer seg, konkurransen forandrer seg, fotballen forandrer seg. Det er vanskelig å sette opp mot hverandre.

– Det jeg kan si, er at vi skal stolte av dette laget og disse guttene, sier Hjulmand.

– Det er utrolig sterkt for dansk fotball at vi kan ligge som nummer 10 i verden. Det skal vi virkelig nyte og støtte opp omkring.

Sist, til VM i 2018, måtte Danmark gjennom et playoff mot Irland der de først spilte 0–0 hjemme - men så tok en imponerende 5–1 seier i Dublin. Med Åge Hareide som sjef ble det tap i åttendedelsfinalen mot senere finalist Kroatia i Russland 2018.

* Danmark har full pott på sine syv matcher i VM-kvalifiseringsgruppe F - i tillegg til 26-0 i målforskjell.

* Med så mye på spill er det lett å miste fokus på det som er kveldens hovedoppgave: Nemlig å vinne kampen. Det tror vi uansett skal gå bra. For etter at danskene ble slått ut i EM-semifinalen for England i sommer har de ristet av seg den skuffelsen med bravur med fire strake seirer.

* Et skadeskutt Østerrike har all grunn til å være skuffet over VM-kvalik-innsatsen sin. De vant riktignok borte mot Færøyene på lørdag (2-0). Men kun tre seirer på syv oppgjør og 11-12 på målkontoen er tamt.

* Danmark-oddsen står til 1,55, spillestopp er kl. 20.44 og TV2 Sport 1 viser kampen.