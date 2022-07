1 / 3 forrige neste fullskjerm

VAR-situasjon forbauset kommentatorene i storseier

(Frankrike – Italia 5–1) Franskmennene smadret italienerne i åpningskampen i gruppe D søndag, men det er ikke kun det som er samtaleemne i kjølvannet av kampen.

Etter en times spill på stillingen 5–0, satte Italia-kaptein Sara Gama knottene i magehøyde på Frankrikes kaptein, Gaye Geyoro, og det ble først delt ut et rødt kort av hoveddommer Rebecca Welch.

Men etter anbefaling fra videodommerne med Premier League-dommer Chris Kavanagh i spissen, ble det røde kortet omgjort til et gult. Da reagerte TV 2s kommentatorpar.

– Du setter en farlig presedens hvis du ikke skal straffe dette her, for det er en overkant vill takling med knottene rett i magen, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah under sendingen.

– Hva er det som kvalifiserer til rødt kort hvis dette ikke er?, spurte kollega Endre Olav Osnes.

Fra et sportslig perspektiv derimot, så var det Frankrike-kaptein Geyoro som sto for underholdningen.

Sekunder før pause kunne Geyoro feire for hat-tricket sitt - som sørget for hele 5–0. Marie-Antoinette Katoto og Delphine Cascarino sto for Frankrikes øvrige nettkjenninger.

Den italienske prestasjonen imponerte i hvert fall ikke italienske medier, som var nådeløse underveis i kampen.

– For en ydmykelse, skrev den italienske storavisen Gazzetta dello Sport da Geyoro fullførte hat-tricket.

– En marerittstart på EM, var ordene la Repubblica brukte for å beskrive Italias 1. omgang.

Frankrike øynet muligheten for å slå rekorden for den største seiersmarginen i et EM-sluttspill med store sifre til pause, men Geyoro & co. tråkket litt av gasspedalen etter hvilen.

Kvarteret før slutt satte Martina Piemonte dessuten inn reduseringen for Italia, og da ble det vanskelig for Frankrike å toppe Englands 6–0 seier over Skottland fra 2017-EM.

Belgia og Island, de to andre lagene i gruppe D, møttes tidligere søndag. Den kampen endte 1–1.