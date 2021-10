Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Jürgen Klopp sammen med Andy Robertson.

Klopp sammenligner vaksinemotstand med fyllekjøring

Jürgen Klopp (54) sier at «99 prosent» av Liverpool-stallen er fullvaksinert - og er samtidig svært kritisk til dem som sier nei til covid-vaksine.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Tyskeren kommer med et kraftig angrep på vaksinemotstandere, ifølge The Observer.

Mens mange Premier League-klubber angivelig fortsatt ikke har fått vaksinert halvparten av spillerne sine, er det altså andre boller i Liverpool, hvis vi skal tro Klopp og The Observer:

– Jeg kan si at vi er 99 prosent vaksinert. Jeg trengte ikke å overbevise spillerne, det var mer en naturlig avgjørelse fra laget. Jeg kan ikke huske at jeg egentlig snakket med en spiller i en en-mot-en-situasjon og forklarte dem.

– Hvor har jeg kunnskapen fra at jeg synes det er fornuftig å ta vaksinen? Jeg ringte leger jeg har kjent i mange år og spurte dem: «Hva skal jeg gjøre?».

les også Liverpool lekte seg med Porto – igjen

Klopp sier at han brukte sin vanlige metode: Han tok kontakt med eksperter. Og han innrømmer at hans alder, 54 år, og dermed økt fare for å bli veldig syk, også bidro til at han vaksinerte seg så snart det var mulig.

– Hvis jeg sier at jeg er vaksinert, så sier folk «hvordan kan du fortelle meg at jeg bør bli vaksinert?». Det er litt likt fyllekjøring. Vi har trolig alle vært i den situasjonen at vi hadde tatt en øl eller to og trodde at vi fortsatt kunne kjøre, men fordi loven er sånn, så kjører vi ikke. Men den loven er ikke der for å beskytte meg når jeg har tatt en øl eller to før jeg kjører, men for å beskytte alle andre mennesker, fordi jeg er full. Vi aksepterer det som en lov.

Her er VGs oddstips på drømmesøndagen for fotballelskere!

– Jeg tar ikke vaksinen bare for å beskytte meg, jeg tar vaksinen for å beskytte alle mennesker rundt meg. Jeg forstår ikke hvordan det kan være en begrensning av friheten. Hvis det er det, så er også loven mot å kjøre i fylla også en begrensning av friheten.

– Jeg ble vaksinert fordi jeg var bekymret for meg selv, men enda mer for alle rundt meg, fortsetter Jürgen Klopp ifølge Observer.

Tyskeren uttrykker stor respekt for Manchester City foran søndagens møte:

– De har eksepsjonell individuell kvalitet i ulike posisjoner, noe som bidrar til at de forsvarer seg godt. På toppen av det - hvis du klarer å komme gjennom, så er det en verdensklasse keeper der.

– Den beste måten å forsvare seg på, er å holde ballen i laget. Det gjør City bra. De har mye ballbesittelse, sier Klopp ifølge Liverpools hjemmeside.

– De er virkelig gode Og det er en klar idé, en klar struktur - med litt endringer over tid.

Jürgen Klopp er spent på hvilken taktikk Manchester City kommer med:

– Vi får se. Men jeg tenker at det viktigste for oss er å holde på ballen så mye som mulig, det gir ikke motstanderen mulighet til å komme med avslutninger - etter som de ikke har ballen.

les også Høflig 16-åring til Klopp: – Takk!

VG-tips: Liverpool - Man.City