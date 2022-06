AVGJØRENDE: Erik Botheim (til venstre), Jørgen Strand Larsen, Hugo Vetlesen og Ole Martin Kolskogen feirer dramaseieren mot Kroatia fredag.

Lukket møte før U21-suksessen: − Noen som ikke tør si sin mening

Da denne landslagssamlingen startet, samlet kapteinene Erik Botheim (22) og Jørgen Strand Larsen (22) resten av U21-troppen til et ekstraordinært spillermøte. Det førte til forvandlingen mot Kroatia, mener duoen.

Publisert: Nå nettopp

– Enten får trenerne sparken når spillerne har møter – eller så kommer det noe bra ut av det, smiler U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Hverken han eller noen i støtteapparatet var til stede da «spillersjefene» tok opp tråden etter det heller skuffende 1–2-nederlaget mot Østerrike i mars. Visekaptein Jørgen Strand Larsen byr på detaljene fra det som ble gjort noen dager før Kroatia ble slått 3–2 på overtid forrige fredag og satte Norge i en meget god posisjon for å gå til EM med to kamper igjen:

– Noen ganger er det greit å sette seg ned. Bare spillerne, uten trener, uten «staff», få ut litt tanker. Det er alltid litt «uroligheter», noen som ikke alltid tør å komme frem når treneren er der, noen som ikke tør si sin mening. Vi satt i 30–45 minutter og pratet. Alle kom med innspill. Vi planla å gå til EM, rett og slett, forteller Groningen-angriperen til VG.

Duoen tok ansvaret også på banen mot Kroatia: Den klubbløse kapteinen Erik Botheim stupte først inn utligningen til 1–1, så dukket Strand Larsen på bakre stolpe på overtid og lagde seiersgoalen av innlegget fra målpoenggarantisten Sebastian Sebulonsen:

Onsdag kveld vant de samme kroatene som ventet mot Estland med 4–0.

Det betyr at Norge er garantert å gå til EM med seirer i de to VG+ Sport-sendte kampene mot Finland (fredag) og Aserbajdsjan (tirsdag). Men kombinasjonen med uavgjort i finske Turku og firemålsseier på Marienlysts kunstgress fire dager senere vil også være nok til å vinne gruppen:

Grafikk: www.sofascore.com

U21-landslagssjef Smerud forteller at han utfordret spillerne på å finne ut av hvorfor de ikke var modige nok i Østerrike-kampen i mars. Det førte til «ekstraomgangen» på kammerset i forkant av de tre siste avgjørende kampene i EM-kvalifiseringen.

– Det med lederskap og den gjengen her, er helt spesielt. Jeg er veldig glad for å ha typer som Erik og Jørgen. Da kommer det tilbakemeldinger til oss som trenere. Hvordan vi trener, hvordan vi spiller. Det blir spilt litt ball. Men det var ikke sånn at de bestemte hvordan vi skulle spille. Det rent taktiske var ganske lagt, sier Smerud om Kroatia-kampen.

Den var meget god, spesielt før pause. På venstrekanten herjet Emil Konradsen Ceïde Bayern-spiller Josip Stanisic ut av oppgjøret halvveis, Norge hadde ballen mest, brukte den best og skapte sjansene. Botheim mener det handlet om at de var enige om å slippe seg løs og spille ball.

– Vi har vært litt feige og spilt mange lange baller, mener Botheim om tidligere kamper.

– Vi måtte ha en og samme plan. Vi skulle spille, og det gjorde vi. Du så hvordan det gikk, påpeker Jørgen Strand Larsen.

– Hvordan tok landslagssjefen imot det dere spillere kom frem til på møtet?

– Smerud er veldig fin på det. Han visste det kom til å være noen ting vi kan bli bedre på. Det gjelder oss også. Vi er på samme ball og har en åpen dialog, garanterer matchvinneren på Marienlyst – som påpeker at 2000-kullet, som både han og Botheim tilhører, har vært i alle tidligere EM for aldersbestemte landslag.

PS! Finland–Norge ser du på VG+ Sport med avspark 17.00 fredag.