Opplevde kaoset på nært hold – slapp ikke inn på stadion før 40 minutter inn i kampen

SAINT-DENIS (VG) Lars Frøsland opplevde kaoset utenfor Stade de France før Champions League-finalen på nært hold. Liverpool-supporteren beskriver situasjonen som «svært ubehagelig».

– Jeg var tidlig ute, ca. to timer før avspark. Jeg stusset over køene og den elendige logistikken. Det virket som de aldri hadde arrangert en storkamp før. Da vi skulle gjennom siste billettsjekk var det fullstendig kaos, sier Frøsland til VG.

Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid ble utsatt i 37 minutter på grunn av kaos utenfor stadion, og politiet brukte blant annet tåregass.

– Det krydde av «lokale bøller» som prøvde å snike seg inn, skape kvalme og lage bråk. Fra mitt syn oppførte Liverpool-supporterne seg bra. Det var de eneste jeg ikke følte meg utrygg ved, forteller han og sier det var en svært ubehagelig opplevelse.

Frøsland legger trykk på at han ikke vet hvem disse «bøllene» var, og at han ikke ønsker å generalisere noen.

På Twitter ytret Frøsland sin frustrasjon:

MÅTTE VENTE: Lars Frøsland opplevde kaoset før Champions League-finalen på nært hold, og kom ikke inn på stadion før 40 minutter inn i kampen.

– Så du noen tegn til om det kunne vært Real Madrid-fans som var «bøllene»?

– Personlig så jeg veldig få Madrid-supportere, etter mitt syn var det lokale folk uten billetter som kom for å lage kvalme, svarer Frøsland.

Nordmannen forteller også at han så skadede personer utenfor stadion.

– Jeg så en ti-tolv stykker med sår i ansiktet eller blod, utenatt jeg så noen angrep eller noe sånt. Men det har tydeligvis noen konfrontasjoner, forteller han.

«Liverpool-siden ble blokkert av tusenvis av fans som hadde kjøpt falske billetter», skriver UEFA i en uttalelse.

Organisasjonen skriver at politiet brukte tåregass for å tvinge folk unna stadion. UEFA skal gjennomgå hendelsene sammen med fransk politi og det franske fotballforbundet.

– Fikk dere noen informasjon da dere sto og ventet utenfor stadion?

– Vi fikk null informasjon, og gaten var stengt. Etter en time sto vi på akkurat samme sted. Det ble brukt pepperspray, og det var tydeligvis politiet som brukte det. Det svei og klødde i øynene, svarer Frøsland.

Liverpool-supporteren forteller at de måtte vente i lang tid før de fikk slippe inn på stadion, og at han ikke ankom setet sitt før det var spilt 40 minutter av førsteomgang.

– For min del, som har vært på såpass mange kamper fra før, er det surt. Men det er nok kanskje ekstra surt for de som var på sin første finale. Men det mest ubehagelige var å stå der i et par timer før vi kom oss inn på stadion, forteller han.

Real Madrid vant finalen 1–0 etter mål av Vinicius jr.