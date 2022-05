Dette betyr et kommersielt samarbeid.

HAR TROEN: Villarreal har tidligere denne Champions League-våren slått ut storheter som Bayern München og Juventus.

Emery med klar beskjed: − Vi må spille en perfekt kamp

Villarreal-manager Unai Emery (50) beskriver Liverpool «som verdens beste lag», men tror likevel at spanjolene har noen fordeler i kveldens Champions League-storkamp.

Publisert: Nå nettopp

Her er tirsdagens oddstips!

Villarreal tapte 0–2 for Liverpool på Anfield i den første Champions League-semifinalen for en snau uke siden. Det var en duell der Villarreal hadde lite eget spill, og var mest interessert i å forsvare seg og å trekke ned tempoet.

Unai Emery var da også inne på at Villarreal røk fortjent. Likevel tror han på spanjolenes sjanser i kveld – til tross for Liverpool kun har tapt tre av sine 56 kamper denne sesongen og aldri med mer enn to mål.

– Vi må spille en perfekt kamp, utnytte våre sterke sider eller så nært opp til som vi klarer – og kanskje da få til noe ingen andre har klart, sa den tidligere Arsenal-manageren på tirsdagens pressekonferanse.

På spørsmål om hva som er annerledes fra den første kampen, svarte Emery slik:

– For det første spiller vi foran våre egne fans. For det andre MÅ vi vinne. Og for det tredje må vi forsvare oss, men det er mange måter å forsvare seg på. Vi må være dyktige defensivt og slik bygge et fundament for eget spill. Noe vi ikke klarte sist.

– Vi vet det blir vanskelig å vende 0–2. For Liverpool spiller med en stor selvtillit og en følelse av overlegenhet, mener Emery, som insisterte på at Liverpool «er verdens beste lag» – blant annet gjengitt i den britiske storavisen Guardian.

– Men avskaffelsen av bortemålsregelen gjør det mer naturlig for oss å spille for å vinne, sier han og tenker på at det ikke vil være like kostbvart som tidligere dersom Liverpool skulle få et mål.

– Og vi skal forsøke å finne noen svake punkter hos dem, legger han til.

VGs tips: Villarreal – Liverpool

* Liverpool holder i en 2-0-ledelse fra den første matchen. Det var i våre øyne liten tvil om hvilket lag som skulle vinne den kampen. Det var et høyt Liverpool-tempo, og bølge på bølge med et høyt kollektivt press godt hjulpet frem av et støyende Anfield-publikum.

* I hjemlig La Liga befinner Villarreal seg på 7. plass. De hvilte noen spillere borte mot svake Alavés på lørdag, og røk 1–2. Spanjolene kan kanskje dra litt selvtillit ut av at de ikke har tapt en hjemmekamp siden slutten av november. Og manager Unai Emery er inne på noen gode poenger for at semifinale-utfallet ikke er helt kjørt enda. De gulkledde trenger nå kun å vinne med to mål etter 90 minutter for å få ekstraomganger og en eventuell straffesparkkonkurranse.

* Men Liverpool har lenge vist en trygghet og stor kapasitet i det de foretar seg. De jakter fremdeles på kvadrupelen. De har sikret seg fem strake seirer i alle sammenhenger. I CL-sammenheng har gjestene vunnet alle sine fem siste bortekamper. Og her er scenarioet bortimot perfekt: De kan ligge bakpå og kjøre på sine kontringer som de er så dyktige på.

* Borteoddsen står til 1,70, spillefristen er kl. 20.59 og TV2 Sport 1 viser kampen.