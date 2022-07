Vålerenga-ferskingen om utenlandsdrømmen: − Dette kommer til å gå

VALLE (VG) Han reddet straffespark i debuten. Klanen sang navnet hans, mens treneren har sagt det er det største keepertalentet han har sett. Bli kjent med Magnus Sjøeng (20).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den største drømmen hans er å spille med det norske flagget på brystet – men veien er lang dit for den ferske Vålerenga-debutanten. 20-åringen sto mesterlig i sin A-lagsdebut i cupen mot Bodø/Glimt forrige uke, og ble dermed et nytt bekjentskap for store deler av Fotball-Norge.

– Jeg kjente naturligvis på nervene, sånn er det jo. Tror jeg fant den perfekte balansen mellom nervøsiteten og holde roen, sier Sjøeng til VG om debuten.

Det sier han etter at han signerte flere autografer til en spent guttegjeng som var til stede under en Vålerenga-trening. Den 197 centimeter lange mannen, som sannsynligvis må venne seg til autografer, kom til Vålerenga i 14-årsalderen etter å ha spilt barnefotball for Skeid. Han sier han føler seg som en Vålerenga- og østkantgutt.

– Jeg er en østkantgutt og det å få lov til å stå foran Klanen og få den støtten der (mot Glimt) er helt fantastisk.

Søndag sto han i mål da Vålerenga tok en etterlengtet seier også i Eliteserien, med 3–0 over Kristiansund.

DEBUTANT: Magnus Sjøeng avbildet under kampen i NM mot Bodø/Glimt.

Målsettingen til den ferske debutanten fra Grefsen er å etablere seg som Vålerengas førstevalg mellom stengene. Der vil han få tøff konkurranse denne sesongen etter at Per Kristian Bråtveit (26) signerte en kontrakt ut 2022-sesongen med Vålerenga.

VG møtte Sjøeng før Vålerengas første sommersignering var i orden. Da var han klar på at han uansett må prestere over tid for å få tillit som førstevalg, før han la til:

– Den jobben er ikke gjort enda.

De to siste førstekeeperne til blåtrøyene har vært Kristoffer Klaesson og Kjetil Haug, som henholdsvis har blitt solgt til Leeds United og Toulouse. Det inspirerer 20-åringen.

– Ja, det er helt fantastisk å se at det er såpass nærme da og se at mulighetene ligger der, så det er bare for meg å jobbe, så kommer dette til å gå, sier den ambisiøse keeperen.

Info Fakta: Magnus Sjøeng Navn: Magnus Smelhus Sjøeng

Født: 23. mars 2002

Oppvokst: Grefsen

Høyde: 1,97 meter

Klubber: Skeid og Vålerenga

Landskamper: To U20-kamper og én U19-kamp

Drømmeklubb: Borussia Dortmund Sjøeng debuterte for Vålerengas førstelag i 3. runde av NM 29. juni 2022 hjemme mot Bodø/Glimt. Vis mer

– Man har selvfølgelig store ambisjoner. Jeg har alltid heiet på Dortmund, så drømmen har alltid vært å spille der, men akkurat nå har jeg fokus på Vålerenga og ta førsteplassen der.

Men landslaget er den aller største drømmen.

– Det å spille med flagget på brystet er noe helt spesielt, sier Sjøeng som står oppført med tre aldersbestemte landskamper.

Med flere aldrende landslagskeepere i Rune Jarstein (37), André Hansen (32), Sten Grytebust (32) og Ørjan Nyland (31) vet 2002-modellen at det vil åpne seg muligheter, men påpeker samtidig at sin gode venn Klaesson er med i miksen.

RO: Ifølge 20-åringen er han en keeper som bringer ro til laget, men sier at han «selvfølgelig» må smelle til noen ganger og vise følelser også.

Til TV 2 sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo nylig at Sjøeng er det største keepertalentet han har sett. Sportssjef Joacim Jonsson uttrykte også stor entusiasme for Grefsen-mannen overfor VG:

– Magnus var vanvittig god (i debuten), det er det ikke tvil om. Men det å legge ansvaret på en 20-åring ut sesongen, det blir for brutalt, så det er nødvendigvis ikke spillerutvikling. Der ser vi på alternativer. Står han bra, så står han ut. Han kommer til å bli førstelagskeeper her i mange år og sikkert på større arenaer enn Intility også, sa Jonsson før annonseringen av Bråtveit.