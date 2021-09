Kommentar

Effektiviteten må opp, Haaland

Av Knut Espen Svegaarden

MÅ BLI EFFEKTIV: Erling Braut Haaland – og Martin Ødegaard (til høyre). Mot Gibraltar må det scores flere mål.

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (21) har alle tiders mulighet til å bli tidenes toppscorer på A-landslaget for herrer. Men da må – faktisk – effektiviteten opp. Det passer fint om det starter mot Gibraltar tirsdag kveld.

For Norge trenger ekstra scoringer, det kan hjelpe i kampen mot spesielt Tyrkia, i kampen om en plass i VM.

Det har vært mye snakk om det defensive, spesielt stopperspillet, som et problem for en norsk landslagssjef. Men ser vi på tallene i Ståle Solbakkens syv første kamper som sjef for Norge, så stemmer ikke dette helt.

42 målsjanser har Norge skapt på de syv kampene, 37 av dem i de fem kvalik-kampene. Syv mål har Norge scoret i kvaliken så langt. Det vil si at Norge i snitt trenger 5,3 målsjanser for å score et mål. Tar vi med med treningskampene mot Hellas og Luxembourg så blir tallene litt bedre – 4,7 sjanser pr. scoring.

Det er uansett langt unna snittet for de beste landslagene i verden. 3,5 sjanser pr. scoring er regnet som «bra». Noen er selvsagt enda mer effektive. Og en interessant observasjon for en kommentator som har talt målsjanser på landslaget siden Drillos tid:

Norges effektivitet:

Drillo (2009–13): 3,7 sjanser pr. scoring.

Høgmo (2013–17): 4,6 sjanser pr. scoring.

Lagerbäck (2017–20): 3,1 sjanser pr. scoring.

Solbakken (2021-?): 4,7 sjanser pr. scoring.

I motsatt ende, motstanderens effektivitet mot Norge:

Drillo: 4,4 sjanser pr. scoring.

Høgmo: 3,2 sjanser pr. scoring.

Lagerbäck: 4,0 sjanser pr. scoring.

Solbakken: 3,3 sjanser pr. scoring.

For å være litt snill mot Solbakken, så øker dette tallet til 4 – som hos Lagerbäck – hvis vi tar vekk de to treningskampene.

Og foreløpig har Solbakkens Norge 0,9 baklengsmål i snitt pr. kamp. Det er marginalt bedre enn både Lagerbäck og Drillo (begge med 1,0 baklengs i snitt). Men Lagerbäcks Norge hadde 1,7 mål i snitt riktig vei, mot Solbakkens 1,3.

Så det er altså offensivt Norge sliter mest. Og Erling Braut Haaland har hatt et tosifret antall målsjanser på sine syv landskamper – og scoret tre mål. Han var glimrende mot Nederland, men sløste uvanlig mye (til han å være) mot Gibraltar og Latvia borte.

Vi er blitt bortskjemte av å se han dundre inn baller i gul Dortmund-drakt.

Totalt står Braut Haaland med ni scoringer på sine 14 landskamper, på nøyaktig to år. Fortsetter han dette snittet så har 27 landslagsmål om fire år. Da er han 25 år gammel, og har kun Jørgen Juve (33 mål på 45 landskamper) foran seg, har passert spillere som John Carew (24), Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær (23).

Jeg mener sjansen bør være god for Braut Haaland – i en normal verden – til å ta Juves scoringsrekord. Spesielt hvis han blir like effektiv på landslaget som på klubblaget.

Norge skapte 14 sjanser mot Gibraltar borte, noe som pleier å gi 4-5 mål. Det ble tre. Mot Latvia borte skapte Norge 11 sjanser, noe som normalt sett bør gi 3–4 mål. Det ble to.

Selvsagt ingen katastrofe. Norge vant kampene, og hvis vi snakker om den svake målforskjellen kontra Nederland og Tyrkia, så skyldes det mest av alt «hjemmetapet» mot Tyrkia (0–3). Tyrkia slo Gibraltar med samme sifre som Norge på bortebane, og klarte bare 3–3 hjemme mot Latvia (som Norge slo 2–0 borte).

Nederland vant 7–0 borte mot Gibraltar.

Jeg vil si at Ståle Solbakken, forutsatt at det blir seier mot Gibraltar på Ullevaal tirsdag kveld, har kommet ok ut fra hoppkanten som landslagssjef. Han har faktisk bedre statistikk på de første syv kampene enn sine tre forgjengere:

Drillo: 3 seirer, 2 uavgjorte, 2 tap.

Høgmo: 1 seier, 2 uavgjorte, 4 tap.

Lagerbäck: 3 seirer, 2 uavgjorte, 2 tap.

Solbakken: 4 seirer, 1 uavgjort, 2 tap.

Det lover godt. Oktober bør i hvert fall bli spennende, med Tyrkia (borte) og Montenegro (hjemme).

Men først Gibraltar – avspark 20:45.

Seks mål eller flere Norge har scoret seks mål eller flere 15 ganger med det norske herrelandslaget i fotball. Her er de - kronologisk: 1930: Finland 6–2 1938: Finland 9–0 1946: Finland 12–0 1948: USA 11–0 1952: Finland 7–2 1965: Thailand 7–0 1980: Finland 6–1 1990: Kamerun 6–1 1992: San Marino 10–0 1993: Qatar 6–1 1993: Færøyene 7–0 1995: Estland 7–0 1998: Saudi Arabia 6–0 1999: Jamaica 6–0 2017: San Marino 8–0. Vis mer