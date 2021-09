Kommentar

Solbakken trenger all den hjelp han kan få – men får han det?

Av Knut Espen Svegaarden

EN AV GUTTA: Ståle Solbakken omringet av spillere som forhåpentlig skal klare å ta Norge til et sluttspill - snart.

Vi er nødt til å finne årsaken(e) til at de 10 siste sluttspillene for herrer har gått uten Norges deltakelse. Vi kan jo starte med å slutte med å spille U 21-landskamper på kunstgress.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Fakta: Siden EM 2000 har nordiske land kvalifisert seg til mesterskap 17 ganger, Sverige åtte, Danmark seks, Island to, Finland en - og Norge null ganger.

Norge har vært i play-off fire ganger (EM 2004, VM 2006, EM 2016 og EM 2020), uten å klare det siste steget. I tillegg har Norge vært nær to ganger til (EM 2008 og EM 2012), mens fire ganger har Norge vært helt sjanseløse i kvalifiseringen (VM 2002, VM 2010, VM 2014 og VM 2018).

For et land som ønsker å kalle seg en «fotballnasjon» er dette for dårlig. Det går det knapt an å diskutere. Det bor omtrent like mange mennesker i Danmark (5,8 millioner), Norge (5,4 millioner) og Finland (5,5 millioner), så der finnes det ingen unnskyldning for fraværet fra mesterskap. I Sverige bor det omtrent dobbelt så mange (10,4 millioner), så svenskene har et litt bedre utgangspunkt.

Men at Sverige skal ha åtte mesterskap og Norge null, siden 2000, det kreves det grundige studier for å finne ut av årsakene til.

Vi kan starte med det, som kanskje, er mest omdiskutert. Og omgjort til resultater er dette kanskje like interessant som fraværet fra A-sluttspill:

Siden 2000 har Danmark deltatt i seks U-21-EM, Sverige i fire. Norge har kun én deltakelse her, det samme som Finland. Selv Island har flere - to.

les også Målforskjellen kan avgjøre Solbakkens VM-skjebne: - Vi mangler tre-fire mål

Lett oversatt: Danmark har hatt seks ganger og Sverige fire ganger så store sjanser enn Norge til å hente opp spillere til A-landslaget som allerede har sluttspill-erfaring på høyeste og eldste nivå de siste 20 årene.

På et vis er det fint å ha en klar hjemmebane for et U-landslag, som Norge har i Marienlyst i Drammen. Og det kan sikkert være en fordel, mot motstanderen, at kampene går på kunstgress.

Men jeg mener Norge bør slutte med det. På A-lagsnivå spilles kampene på gress. Det bør U-21-landslaget gjøre også, for å være mest mulig klare til det som skal komme. Ullevaal stadion ligger der, mindre brukt enn noen gang. Det bør være en smal sak å få til.

Mye har også med kultur å gjøre.

Fakta: Fra 1934 til 1994, så deltok Norge kun i sluttspill én gang mens Sverige gjorde det ni ganger og Danmark fem ganger.

Totalt har Sverige deltatt i 19 mesterskap, Danmark 14. Mens Norge har fire.

Svenskene var tidlig ute, de deltok i sju VM-sluttspill før 1990 og spilte VM-finale i 1958 og semifinale i 1994, spilte semifinale i EM 1992. I de to siste sluttspillene er det blitt kvartfinale i VM 2018 og åttedelsfinale i EM 2020. I øyeblikket leder svenskene sin VM-kvalifiseringspulje, etter å ha slått Spania hjemme.

Sverige er lik seg selv, uansett hvilken svenske (alltid en svensk trener) som leder dem. Det har vært 4–4–2 og stram organisering så lenge jeg kan huske. Sverige er «trygt». De har alltid sett mer mot Italia og delvis Tyskland enn det Norge har gjort og har skapt sin egen stil gjennom en tro på egne ferdigheter.

Danmark var ikke så tidlig ute, men kom desto sterkere. En semifinale fra EM 1984 ble til en åttedelsfinale i VM 1986. Så vant de EM 1992, var i kvartfinale både i VM 1998 og EM 2004. Og nå sist: EM-semifinale. I øyeblikket kruser Danmark gjennom sin VM-kvalifiseringsgruppe med fem seirer på fem kamper.

Danskene har stor selvtillit, via suksessen og spillerne de hadde på 1980-tallet og har tatt med seg det videre, ser mer til kontinentet enn til den kraftfulle engelske fotballen, men har også utviklet spillere i andre posisjoner enn de kreative de siste årene: I øyeblikket har Danmark sju midtstoppere som er bedre enn den beste norske ...

De 20 siste årene har Sverige og Danmark eksportert mange gode, unge spillere til de største ligaene, enten direkte eller via Nederland og andre av de nest største ligaene.

Mye av diskusjonen ender opp i spillerutvikling. Norges Fotballforbund mener - i overkant sterkt - at de gjør det meste rett her. Men resultatene på U 21- og A-lagsnivå forteller en annen historie.

Og det er den som gjelder.

Det er mulig NFF ser til Danmark og Sverige, men da gjør de det ikke godt nok.

Ståle Solbakken trenger all den hjelpen han kan få nå.

Norge trenger desperat et sluttspill.