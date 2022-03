KLART BUDSKAP: Erling Braut Haaland varmer opp før Tyrkia-matchen i mars i fjor – hjemmekampen som gikk på bortebane.

Solbakken har snakket med Haaland om Qatar-markeringene: − Han har støttet alt

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (54) har snakket med Erling Braut Haaland (21) om Qatar-markeringene – og mener det ikke er tvil om at spisstjernen stiller seg bak dem.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: Nå nettopp

I fjor høst skrev VG at Haaland skilte seg ut i det norske landslagets mye omtalte Qatar-markeringer i forkant av landskampene gjennom 2021: Flere lagbilder har vist at Borussia Dortmund-stjernen kan fremstå mer tilbakeholden enn lagkameratene da hender er blitt hevet eller bannere skal vises frem.

Etter VM-kvalifiseringen ble avsluttet med 0–2 for Nederland og hverken VM-playoff eller direktetur til Qatar var mulig, varslet Solbakken at han skulle ta en prat med Borussia Dortmund-spilleren rundt temaet. Det har han nå gjort.

– Vi har ikke gått i dybden. Men han har støttet alt, vært med på alt og godkjent alt. Det er den meteren, det er det eneste, og hva den betyr og ikke betyr ... sier Solbakken til VG - i forkant av denne ukens landslagssamling - og lar setningen henge i luften.

– Har du spurt ham om dét, eller om han er ukomfortabel med det?

– Jeg skal ikke si noe mer enn det.

HOLDT IKKE BANNER: Erling Braut Haaland (nummer tre fra venstre) sammen med resten av landslaget før kampen mot Latvia i september.

– Har du problemer med han tar ut den meteren?

– Jeg har ikke tenkt noe på det, før dere spurte meg om det, svarer Solbakken etter å ha presentert uttaket til de to hjemmekampene denne måneden – Slovakia (25. mars) og Armenia (29. mars).

Da avslørte samtidig Solbakken at det bør ligge an til en markering for krigsinvaderte Ukraina på denne samlingen.

– Ja, det tenker jeg er på sin plass at det kan finne sted. Uten at vi har diskutert konkret hva det skal være. Det tror jeg skjer på alle arenaer, ikke bare idrettsarenaer, men også arbeidsplasser, sier den norske landslagssjefen.

Erling Braut Haaland bladde nylig opp 100.000 kroner til Stavanger Oilers’ innsamlingsaksjon til det ukrainske hockeylaget Sdyshor 2007 fra den krigsherjede byen Kharkiv.

Solbakken innrømmer at landskamper blir uviktig i det store bildet.

– Det er det, det er helt irrelevant. Samtidig lever vi i en verden der vi må ha noe annet å tenke på innimellom. At vi bruker hjernene og hjertene våre og vise frem at vi står sammen. Er det noe dette viser, er det at både fotball, idrettsfamilien og land seg mellom greier å forene seg og kjemper imot det her, påpeker Norges trener.

Haaland kom til Norge i går med privatflyt sitt:

For første gang siden 5–1-seieren mot Gibraltar i september ligger det an til at Solbakken kan mønstre førstevalget på topp i de to privatkampene. Haaland gjorde comeback i Dortmund-drakten etter skaden denne helgen og kan rekke to klubbkamper til før Norges landslag skal samles.

Om Dortmund har lagt noen ønsker for Norges bruk av Haaland i hans vei tilbake på fotballbanen, sier Solbakken:

– Vi har hatt veldig god dialog med Dortmund hele tiden. Det har ikke vært én uoverensstemmelse mellom oss. Treneren er meget sympatisk og forståelsesfull mann. Det er ikke alle på toppene som er det. Vi har hatt en god dialog. Det har vi ikke snakket om ennå. Det får vi ta når vi er på samling og se hva han har gjort de to neste kampene, sier Solbakken – og sier han er bekymret for Haalands relativt skadeforfulgte sesong.