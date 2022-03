I VINDEN: Kristian Eriksen etter at HamKam vant mot Jerv på Briskeby stadion i september.

Slår tilbake mot HamKam-påstand: − Har visst om RBK-interessen betydelig lenger

HamKam-spiller Kristian Eriksen (26) vil til Rosenborg, men klubben sier nei. At klubben mener det er for kort tid til å hente en erstatter, har han lite forståelse for.

– HamKam har visst om dette vesentlig lenger enn det de utgir i mediene. Espen Olsen lovet også i re-forhandlingene av kontrakten at de skulle legge forholdene til rette dersom en større klubb kom på banen, sier Eriksen til VG.

Ifølge Eriksen og hans agent Mike Kjølø er det flere uker siden HamKam-trener Jacob Michelsen og klubben ble gjort oppmerksom på interessen fra trønderne.

– Jeg synes det er spesielt at man skylder på at det bare er tre og en halv uke igjen til seriestart når HamKam har visst om interessen for Kristian Eriksen siden midten av februar. Da var det fremdeles seks uker til seriestart og konkrete bud kom allerede den første uken. Det bør være mer enn nok tid til å finne en erstatter, sier Kjølø.

HamKam-sportssjef Espen Olsen bekrefter at de har visst om interessen fra Rosenborg en liten stund, men kjøper likevel ikke argumentet.

– Det kom da vi var på Marbella. Det er 12 dager siden, så det kan stemme at det var rundt fem uker til seriestart. Det var uansett på et sånt nivå at vi ikke var i nærheten av å vurdere det engang.

– Stemmer det at dere lovet under reforhandlingene at forholdene skulle legges til rette dersom en større klubb kom på banen?

– Det er bare tull. På generelt grunnlag skal vi selvfølgelig alltid legge til rette for det, det har han rett i, men det blir å dra én setning ut av en stor sammenheng. Alt handler om timing. Det er helt riktig at dersom det var midten av desember og starten av januar, så hadde saken vært en helt annen. Så å si det blir tatt helt ut av sin sammenheng. Det blir for dumt. Det skal være tre fornøyde parter her: Begge klubbene og spilleren selv.

Det siste budet til Rosenborg skal ifølge VGs opplysninger ligge på rundt 3,5 millioner kroner pluss bonuser.

– Ser du for deg at dere finner en løsning hvor alle er fornøyde?

– Jeg gjør ikke det. Jeg tror det er veldig usannsynlig, fordi han akkurat nå har en mye større verdi for HamKam enn for Rosenborg. Selv om vi har visst om det en liten stund, er det fortsatt bare tre og en halv uke igjen til seriestart. Vi har mistet treneren vår, vi har mistet en stopper. Jeg tror at også han skjønner at timingen er vanskelig for vår del, svarer Olsen.

HAMKAM-BOSS: Espen Olsen er sportssjef i fotballklubben HamKam.

Etter 2015-sesongen ønsket ikke HamKam å satse på Eriksen, som da reiste videre til Brumunddal. Før 2020-sesongen nærmest tryglet han om å få komme tilbake – og fikk lov til å prøvespille.

Det endte med at han bidro sterkt til at klubben først berget plassen, og deretter rykket opp til Eliteserien.

– Da klubben mente jeg ikke var god nok, så måtte jeg finne ny arbeidsgiver. Jeg dro til Brumunddal og Elverum hvor jeg jobbet steinhardt og lenge for å kunne prøve å nå så langt som mulig, og da corona kom banket jeg på døren fordi jeg følte jeg hadde tatt stegene og var klar for å bidra, sier han.

Da Eriksen returnerte til klubben tjene han 6000 kroner i måneden det første halvåret.

– Jeg setter pris på at jeg fikk den muligheten til å komme tilbake og prøve meg, men jeg har hatt ambisjoner hele karrieren om å nå som høyt som mulig. Den muligheten føler jeg er der nå.

Å drive med fotball på heltid er ingen selvfølge for Eriksen, som er engasjert i en fulltidsstilling i Hamar kommune, hvor han jobber i barnehage.

På grunn av fotballen er han delvis permittert, men han jobber fremdeles 40 prosent ved siden av fotballen.

– Jeg føler at dette er min sjanse til å komme til en toppklubb. Det er ekstremt fristende å legge barnehagejobben til side og få muligheten til å kunne satse fotball hundre prosent.

Reaksjonene på Hamar har vært sterke etter Kristian Eriksens uttalelser til media. Nyhetsredaktør i Hamar Arbeiderblad, Rune Steen Hansen, går langt i å antyde at uttalelsene er agentstyrt.

– Presser dere på for en overgang?

– Vår jobb er å ivareta vår klients interesser og han har fått en mulighet han kanskje ikke får igjen. Med tanke på Kristians alder og størrelsen på budet mener vi at HamKam bør se muligheter og ikke begrensninger ved et salg som dette, svarer Kjølø.

– Vi har andre spillere i HamKam som vi har rådet til å bli værende og reforhandle avtalene sine, fordi det er en klubb i fremgang og med gode utviklingsmuligheter – for eksempel da det var interesse for Vetle Skjærvik. For Kristians del blir det annerledes. Han fyller 27 år og får kanskje ikke denne sjansen igjen.

– Keypass AS representerer også Kjetil Rekdal. Er det problematisk?

– At en fotballtrener ønsker spillere som har fungert bra i hans system, er bare naturlig. Det er heller ikke Kjetil Rekdal som sitter ved forhandlingsbordet på vegne av Rosenborg. Det er det Mikael Dorsin som gjør.

– Det er ikke lenge siden Eriksen tryglet om å få trene med HamKam. Skylder han ikke HamKam noe?

– For halvannet år siden var HamKam på god vei mot PostNord-ligaen med tre poeng på ni kamper. Nå skal de spille Eliteserien om noen uker, har penger på bok og flere spillere med stort potensial. Fotball er ferskvare. Han fikk sjansen og har grepet den med begge hender med den fjorårssesongen han leverte.

REPRESENTANTER: Morten Wivestad og Mike Kjølø representerer Kristian Eriksen. Her er de sammen med Alexander Sørloth i forbindelse med overgangen til Crystal Palace i 2018.

For Kristian Eriksen forteller at det har kommet mange meldinger det siste døgnet. Han har ennå ikke gitt opp at situasjonen løser seg.

– Det har vært mye trøkk og mye engasjement og følelser. Det skal være litt sånn i fotballen. Det er en bekreftelse for meg at jeg har betydd en del og det arbeidet jeg har lagt ned. Man blir kokt i hodet, men det regnet jeg med.

– Rosenborg har kommet med to bud som har blitt avslått Har du troen på at dere finner en løsning som alle partene kan enes om?

– Jeg håper inderlig at RBK kommer med et nytt bud. Jeg tror og håper på en forståelse fra Kamma etter hvert. Jeg håper de unner meg denne muligheten.

– Hva skjer om du blir tvunget til å bli?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg sliter å sette meg inn i hvordan det blir.