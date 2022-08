UVANLIG OPPLADNING: Bussen som skal frakte Bodø/Glimt til Sarpsborg ble stjålet utenfor klubbens hotell natt til fredag.

Bussen til Bodø/Glimt stjålet i Fredrikstad

Natt til fredag ble bussen til Bodø/Glimt stjålet, skriver Avisa Nordland. Det får imidlertid neppe noe å si for kveldens kamp.

Fredag morgen meldte Politiet i Øst at de like etter klokken 06 hadde stanset en buss i Halden. Avisa Nordland skriver at det er bussen som skal frakte Bodø/Glimt til bortekampen mot Sarpsborg fredag kveld.

– Det skal mye til for at jeg ikke får fraktet Glimt til kamp i kveld, men det går helt fint. Men jeg liker jo ikke å kjøre rundt med en buss som ikke ser noe bra ut. Det gjør den ikke nå. Det er knust litt her og der. Det går på stolheten, sier Tom Olsen til AN.

Politiet i Øst kom med følgende Twitter-melding fredag morgen.

Olsen jobber for Euroreiser Turbusser Larvik og er Glimts faste sjåfør på Østlandet. Bussjåføren har ingen anelse om hvordan gjerningsmannen har klart å stjele bussen. Det verste for Olsen var at Glimt-vimpelen, som har fått en fast plass i vinduet på bussen, ble stjålet.

– Bussen er påført en del skader, så nå undersøker busselskapet som eier bussen om disse er gamle eller påført i løpet av natten. Men det er nærliggende å tro at han som stjal bussen har vært borti litt av hvert på sin vei, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth hos Øst Politidistrikt til Fredriksstad Blad.

Bussen ble stjålet utenfor hotellet til Glimt. Politiet stanset den i Halden som følge av «merkelig kjøreatferd». Mannen ble pågrepet og kjørt i arresten.

– En uvanlig sak. Vi fikk inn melding fra en patrulje fra Halden i 6-tiden. De hadde stoppet en buss som kjørte sakte. Bak rattet satt det en kjenning av politiet, sier Ringseth til NTB.

Glimt gjester Sarpsborg 08 klokken 19. Nordlendingene ligger på tredjeplass på tabellen, åtte poeng serieleder Molde.