BLID: Lionel Messi på Argentina-trening sammen med Rodrigo de Paul og Lautaro Martinez.

Messi: Skal tilbake til Barcelona

34 år gamle Lionel Messi sier at han ikke har noen planer om å legge opp - og at han helt klart skal flytte tilbake til Barcelona en dag.

Det kommer frem i et intervju med den spanske avisen Sport foran fredagens VM-kvalifisering mot Uruguay.

Samtidig hevder en annen spansk sportsavis, Marca, at ansettelsen av Xavi som ny Barcelona-trener, øker muligheten for at Messi kommer tilbake som Barcelona-spiller når kontrakten med Paris Saint-Germain går ut sommeren 2023.

Men det er ikke det Messi snakker i intervjuet med Sport. Argentineren snakker om at han og kona er enige om at de skal flytte tilbake til Barcelona og bo der.

– Vi kommer tilbake for å bo i Barcelona, ​​livet vårt vil være der, det er sikkert, sier Messi.

– Både min kone og jeg ønsker det. Jeg vet ikke om det vil være rett etter slutten av kontrakten min med Paris Saint-Germain, men vi kommer tilbake for å bo i Barcelona.

Han åpner også for å bli sportsdirektør i klubben han har tilbrakt to tiår:

– Jeg ville elske å bli sportsdirektør på et tidspunkt. Jeg vet ikke om det blir i Barcelona eller ikke, eller jeg vil fylle en annen rolle. Men hvis det er en mulighet, vil jeg gjerne hjelpe klubben, sier han i intervjuet med Sport.

Messi gikk til PSG etter at Barça bestemte seg for ikke å fornye argentinerens kontrakt på grunn av La Ligas strenge lønnsgrenser.

Barcelona-president Joan Laporta sa i oktober at han håpet Messi ville ombestemme seg og spille gratis. Messi hevder overfor Sport at det aldri ble foreslått som et alternativ.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å bli der. De ba meg ikke på noe tidspunkt om å spille gratis. De ba meg redusere lønnen min med 50 prosent, og det var ikke noe noe problem. Vi var villige til å hjelpe klubben. Mitt ønske og familien min var å bli i Barcelona.

På spørsmål om han har planer om å legge opp, sier Messi:

– Nei, sant å si ikke, svarer mannen som vil være 35 år under neste års VM i Qatar.

– Etter alt som har skjedd med meg, lever jeg bare fra dag til dag, år til år. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje i VM eller etter det. Jeg tenker ikke på det. Det får vi komme tilbake til da.

VG-tips: Uruguay - Argentina

* Sør-amerikansk VM-kvalifisering og en kamp mellom naboland. Uruguay henger med i denne kvaliken, men en 6.plass etter nattens øvrige gruppekamper gir ikke en gang adgang til playoff-spill.

* Formen er svak for i oktober ble laget påført to stygge bortetap for henholdsvis Brasil og mot Argentina . I samme måned klarte de også «bare» 0-0 hjemme mot Colombia - og slik har ikke Uruguay vunnet siden 1-0 hjemme mot svake Ecuador i september.

* Skadelisten er brysom også: Seks mann er ute med Edinson Cavani (a) som det mest kjente navnet.

* Argentina har derimot levert. For de holder i 2.plassen etter en suveren 7-4-0-fasit og med 19-6 i mål. Faktisk har ikke den regjerende Copa America-mesteren røket på 25 matcher (17-8-0). I de to tidligere Uruguay-møtene i 2021 har Argentina vunnet begge. 1-0 i Copa America i juni og 3-0 på egen jord for én måned siden.

* Lionel Messi (a) har delvis trent for seg selv denne uken, men ser ut til å bli spilleklar. Gjestene har selvtilliten og kapasiteten. Et alternativ-spill kan være Under 2,5 mål til 1,58 i odds, men hovedforslaget er borteseier til 2,10 i odds. Spillestopp er kl. 23.59 og Viaplay sender kampen.