FRISKMELDT: Erling Braut Haaland viste god form for Manchester City borte mot Newcastle søndag kveld.

Guardiola forklarer Haaland-forvandling: − Legene våre har gjort en fantastisk jobb

ST. JAMES PARK’ (VG) Erling Braut Haaland er kvitt problemene som kostet ham over tre måneder på sidelinjen forrige sesong. Likevel må 22-åringen snart finne seg i å bli plassert på benken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det forteller trener Pep Guardiola (51) på en pressekonferanse etter den intense 3–3-matchen mot Newcastle. I forbindelse med Haalands overgang til Manchester City tegnet flere internasjonale medier dystre bilder av jærbuens skadehistorikk.

Det skyldtes i hovedsak at Haaland gikk glipp av 16 Borussia Dortmund-kamper forrige sesong fordelt på tre ulike avbrekk. Under sommerens treningsleir i USA startet 22-åringen sin første match for Manchester City i oppgjøret mot Bayern München. Etterpå fortalte Haaland at han fortsatt ikke var 100 prosent. Noen dager tidligere hadde Guardiola opplyst at nyervervelsen fra Bryne fortsatt slet med noen skavanker fra tiden i Tyskland.

– Formen er ikke perfekt, det må jeg innrømme, men den vil komme. Jeg er ikke bekymret for det. Jeg er klar, sa Haaland til VG og andre medier til stede etter denne matchen på Lambeau Field:

Nå er situasjonen en annen, sier Manchester Citys manager. Fra å holde Haaland på benken i sommerens første treningskamp, benyttet Guardiola 22-åringen fra start for femte gang på rad i søndagens thriller mot Newcastle. Det inkluderer oppgjørene mot Bayern, Liverpool, West Ham og Bournemouth.

– Han har fått god mat og god hvile. Folk sier også at han har kjøpt seg en leilighet med en god seng, spøker Guardiola på spørsmål om hva den fysiske endringen skyldes.

– Det viktige er at han ikke har noen småskader. Fysioterapeutene og legene våre har gjort en fantastisk jobb med ham siden han kom til klubben, sier City-sjefen i en mer seriøs tone.

Som Premier League-sirkusets nye, store attraksjon denne sesongen er forventningene til Haaland skyhøye. Foreløpig har jærbuen innfridd med totalt fire scoringer, tre av dem i Premier League.

Etter kampen mot Newcastle reiste Manchester City til Spania hvor laget skal trene på City Football Group-eide Girona FCs anlegg den kommende uken. På onsdag løper spillerne ut på Camp Nou en times kjøretur unna for en match mot Barcelona til inntekt for ALS-syke Juan Carlos Unzué. 55-åringen har tidligere vært en del av Guardiolas trenerteam.

Nå skal han hedres samtidig som det samles inn penger til en god sak. I det oppgjøret er sjansen stor for at Haaland ikke deltar. Det samme gjelder i Premier League i tiden som kommer, sier Guardiola. Grunnen er det tettpakkede programmet i de tre kommende månedene før VM i Qatar.

– Nå har vi hatt én kamp i uken. Når vi begynner å spille hver tredje dag, kan jeg si allerede nå at det vil være matcher Erling ikke spiller. Da vil Julian (Alvárez) spille, er Guardiolas beskjed.

På torsdag flyr Haaland og lagkameratene tilbake til Manchester. To dager senere venter Nottingham Forest hjemme på Etihad Stadium. Det er den første av tre Premier League-oppgjør på en uke.