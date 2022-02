Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TRIVES: Manchester United-stjerne Bruno Fernandes sier han ikke har hørt en eneste klage fra spillerne om manager Ralf Rangnick.

Bruno Fernandes: − United har mer identitet under Rangnick

Manchester United-stjernen Bruno Fernandes (27) kommer med et aldri så lite stikk til tidligere manager Ole Gunnar Solskjær like før Champions League-oppgjøret mot Atlético Madrid.

– Vi har spilt ganske bra fra da han (Rangnick) kom til klubben, sier Fernandes på en pressekonferanse i forkant av Champions League-åttedelsfinalen før han gir et lite stikk i retning sin gamle sjef:

– Jeg mener vi har fått mer identitet som lag, sier portugiseren uten å utdype utsagnet ytterligere.

Manager Ralf Rangnick (63) overtok Manchester United i november. Da lå klubben på en noe stusslig åttendeplass i ligaen med fem tap.

Nå er de på fjerdeplass (med noen kamper mer spilt enn lag som Arsenal og Tottenham), og har kun ett ligatap under tyskeren.

Rangnick startet trenerperioden med en 4–2–2–2-formasjon, men har de siste kampene skiftet til 4–2–3–1. Bruno Fernandes, som står bokført med 22 målpoeng på 33 kamper denne sesongen, sier laget følger det manageren mener er best for laget.

Sammenligning av hvordan Manchester United har prestert i sesongen 2021/22 i alle turneringer med Solskjær og Rangnick ved roret.

– Jeg har aldri hørt noen her i klubben klage på taktikken, og det håper jeg ingen vil gjøre fordi det er mangel på respekt overfor treneren.

Han avviser også rykter om misnøye i garderoben.

– Jeg skjønner ikke hva folk legger i det for å være ærlig. Jeg tror det er noen som prøver å dikte opp historier om denne klubben, fordi vi vet det blir snakket om denne klubben verden over. For oss betyr det ingenting, og som jeg har tidligere sagt, det handler mest om at vi holder oss sammen, sier Fernandes.

I motsetning til Fernandes, har midtbanekollega Fred (28) i forkant av storkampen uttrykt noe misnøye med managerløsningen som «De røde djevlene» har for øyeblikket. Rangnick skal kun lede Manchester-laget ut inneværende sesong.

– Det er litt merkelig, sier Fred til brasilianske TNT Sports på spørsmål om å jobbe under en midlertidig trener.

Han utdyper:

– Jeg vet det er viktig i fotball å få gode resultater så raskt som mulig, men det er også viktig å ha en langtidsplan. Jeg synes det er litt dumt at vi ikke har en permanent trener. For øyeblikket handler det kun om korttidsplaner. Vi vet ikke hvordan det blir etter denne sesongen.

SCORET: Fred kom fra benken og scoret Manchester Uniteds tredje mål i 4–2-seieren over Leeds United i helgen.

Ralf Rangnick ønsker kun fokus på kampen mot Atlético Madrid.

– Det er ikke et spørsmål som skal svares på nå, det er et spørsmål når sommeren kommer. Vårt fokus er på situasjonen vår nå i Champions League og de siste tolv kampene i Premier League. De andre problemene får vente til slutten av sesongen, sier tyskeren på pressekonferansen om trenersituasjonen.

Det første oppgjøret mellom storkanonene spilles på Wanda Metropolitano onsdag i Madrid, mens returoppgjøret er på Old Trafford 15. mars.

Atlético Madrid og Manchester United befinner seg i to ganske like situasjoner. Begge lagene er hektet av titteljakten i hjemlig liga, men er for fullt med i kampen om topp fire - plassene som gir spill i Champions League neste sesong.

Nå skal de kjempe om en av åtte kvartfinalebilletter.

Den spanske stormakten har ikke vært helt seg selv denne sesongen og befinner seg på en femteplass i La Liga. Rangnick frykter likevel onsdagens motstander.

– Vi må matche intensiteten og tempoet til Atlético i begge kampene. Det vil bli fysisk og vi må være mentalt sterke.

