SNUSTE: Jamie Vardy er en av Premier League-spillerne som er kjent for sitt tidligere snus-forbruk. I 2018 fortalte Leicester-veteranen at han har gitt seg med tobakken.

The Athletic: Advarer mot snus-bruk i Premier League

Spillerorganisasjonen i Premier League, PFA, skal lansere en kampanje mot snus denne sommeren.

Flere hevet øyebrynene og stusset da kameraene filmet Aston Villa-trener Unai Emery og innbytterbenken under hjemmekampen mot Arsenal i februar.

Blant innbytterne satt angrepsspilleren Bertrand Traoré, som puttet det som så ut til å være en snus i overleppa. Selv hevder burkineren at det ikke var snus:

Snus-bruken i Premier League har i lang tid blitt problematisert, og nå skal det være store bekymringer knyttet til tobakksproduktet i idretten, ifølge velrennomerte The Athletic.

Sportsnettstedet skriver at overleger og klubbledere er urolige for potensielle helseeffekter som kreft, diabetes og hjertesykdommer. Ifølge en The Athletic-undersøkelse er snus utbredt i store deler av engelsk fotball, og gutter helt nede i 13-årsalderen bruker produktet.

I forkant av 2023/2024-sesongen har Proffesional Footballers Association Proffesional Footballers AssociationFagforeningen for aktive, profesjonelle fotballspillere i England. (PFA) nå bearbeidet et program som skal informere om risikoen ved bruk av snus.

En talsmann i spillerorganisasjonen sier ifølge The Athletic at en del av engasjementet innebærer å opprettholde nære relasjoner med klubbleger for å overvåke eventuelle nye helseproblemer knyttet til bruken av snus.

Tobakkproduktet er ulovlig å selge i England og Storbritannia, men i lengre tid har en rekke Premier League-spillere blitt sett med det skandinaviske produktet i leppa. Leicester-veteranen Jamie Vardy og Mancehster United-spiller Victor Lindelöf er blant profilene som har brukt snus.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 28 22 3 3 66 – 26 40 69 2 Manchester City 27 19 4 4 67 – 25 42 61 3 Manchester United 26 15 5 6 41 – 35 6 50 4 Tottenham Hotspur 28 15 4 9 52 – 40 12 49 5 Newcastle United 26 12 11 3 39 – 19 20 47 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga UEFA Conference League

UEFA Conference League Nedrykk