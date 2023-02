Gilbert Koomson, her i Aalesund på utlån i fjor høst, er klar for Sandefjord. Foto: Marius Simensen / NTB

Koomson ferdig i Bodø/Glimt – klar for Sandefjord

Dribleglade Gilbert Koomson skal spille for Sandefjord framover. Kantspilleren har signert en kontrakt ut 2024.

Det bekrefter både selgende og kjøpende klubb på sine nettsider. Koomson sa selv at det blir Sandefjord til Avisa Nordland for et par dager siden.

Koomson hadde opprinnelig en kontrakt med Glimt ut 2023-sesongen. Den 28 år gamle ghaneseren har også vært i Sogndal, Brann og Aalesund i sin karriere i Norge.

Sandefjord skriver på sin nettside at Koomson «takket nei til mer lønnsomme tilbud, både fra norske og utenlandske klubber. Det er vi i SF glade for». (NTB)