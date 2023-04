Tobias Lindström (i midten), her i Vålerenga-drakten, har skiftet beite og er blitt enig med om kontrakt med Frisk Asker.

Vålerenga-profil klar for Frisk Asker

Tobias Lindström har signert en kontrakt med Frisk Asker etter å ha blitt vraket i Vålerenga.

Lindström har både norsk og svensk statsborgerskap og har spilt over 50 kamper for det norske landslaget. Frisk Asker melder at Lindström har signert en toårskontrakt.

Etter ti sesonger i Vålerenga fikk han ikke fornyet kontrakten etter årets sluttspill. Han var lagets beste poengplukker denne sesongen.

Frisk Askers sportssjef Vidar Wold er godt fornøyd med signeringen av veteranen.

– Tobias er først og fremst en solid og rutinert løper, som vi vet leverer godt med poeng hver sesong, sier Wold.