SKADET: Zlatan Ibrahimovic er høyst trolig ferdigspilt denne sesongen.

Avis: Zlatans sesong er over

Zlatan Ibrahimovic (41) sliter stort med skader og har spilt sin siste kamp for Milan denne sesongen, melder Gazzetta dello Sport.

Den svenske veteranspissen skrev i fjor sommer under på en ny ettårskontrakt med Milano-klubben, men har bare spilt 144 minutter med klubbfotball denne sesongen og scoret ett mål. Han vant ligaen med de rød- og svartstripete sist sesong.

Nylig gjorde han comeback etter en kneoperasjon, men han ble skadet under oppvarmingen før kampen mot Lecce for en snau uke siden. Etter undersøkelser er det nesten klart at han ikke spiller flere kamper denne sesongen, skriver Gazzetta.

Det skal dreie seg om en skade i leggen denne gangen for 41-åringen. Det gjenstår å se hva som blir neste trekk i hans lange karriere.

Serie A-sesongen avsluttes 4. juni.