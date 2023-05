Kommentar

Årets teiteste debatt

Denne feiringen må ha gitt Brann-spillerne langt mer energi enn de brukte på å rusle litt i komfortabelt fottøy.

Norsk fotball har godt av en spenstig ordskifte om mye annet enn presshøyde og poeng. Ikke minst skal landets fremste «patos-by» ha mye ære for at det blir temperatur og trykk rundt fotballen, som trenger både snakkiser og profiler for å nå opp i kampen om tid og oppmerksomhet.

Sistnevnte har det overhodet ikke vært mangel på rundt Brann etter returen til Eliteserien, og opp mot den kommende cupfinalen mot Romerike.

Likevel oppstår det av og til noen problemstillinger som fremstår såpass konstruerte at det blir litt komisk. At det skulle være et kjempeproblem for spillerne å stille i 17. mai-toget tre dager før de skal kjempe om kongepokalen, ble en mildt sagt merkelig debatt.

Ikke skulle de gå særlig langt, ifølge Bergens Tidende dreide det seg om rundt 4000 skritt. Ikke skulle de ha på seg gnagsårgarantister på beina, det var snakk om joggesko eller noe annet komforbabelt. Og ikke var det tatt høyde for hvilken mental vitamininnsprøyting det må være å bli hyllet og løftet frem av engasjerte bergensere.

Brann-trener Eirik Horneland i 17. maitoget.

Dermed er det vanskelig å se annet enn at pro/contra-argumentene går så åpenbart i favør av å feire med folket i toget, at utspillet til tidligere Brann-spiller Jonas Grønner falt litt på steingrunn. Togskepsisen fikk støtte fra fotballekspert Yaw Amankwah, men fikk ikke veldig mye gehør hos ekspertise på restitusojon.

Selvsagt er det viktig å hvile mellom slagene og naturligvis er detaljer viktig i toppidretten. Under fotball-VM i 1994 valgte for eksempel landslaget for mye virak mellom slagene, noe som kom klart frem i den ferske dokumentarfilmen om det som skjedde den gang.

Men her snakker vi om en forholdsvis kort tur - nærmest å strekke på beina - i kontrollerte former. Da blir denne diskusjonen egentlig årets teiteste debatt.

Om det blir Brann eller Lillestrøm som vinner cupfinalen, er et vidåpent spørsmål. Men uansett kommer ikke svaret til å avgjøres av hva som skjedde i 17- maitoget i Bergen.

