Vi bør forlange mer av Ødegaard

PÅ VEI: Norge trenger «mer Martin» hvis vi skal komme oss til EM 2024. Her er Ødegaard på vei inn til torsdagens pressekonferanse.

ULLEVAAL STADION (VG) Kapteinen har vist at han har det som skal til – utenfor banen. Men vi bør, kan og må forlange enda mer fra Martin Ødegaard (24) på banen. Det er faktisk helt nødvendig.

Skal Norge komme til EM 2024, så må de beste ta et skritt fram – og dra med seg de andre. «De beste» vil si Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Begge vil gjerne spille mesterskap med Norge, men klarer de å løfte fram lagkameratene sine sånn at DEN drømmen også går i oppfyllelse?

Det tror jeg de er nødt til å gjøre.

Martin Ødegaard har både tatt og fått mye ansvar på sine unge skuldre de siste to-tre årene. Som kaptein for både klubb og landslag, har han vist at lederegenskapene hans er der. Og det er selvsagt forskjell på Arsenal og Norge, både som lag og lagkamerater.

Men det er noe som ikke helt stemmer når forskjellen i antall scoringer er så enorm som den er.

* På Arsenal scorer Ødegaard i snitt hver fjerde kamp.

* For Norge scorer Ødegaard i snitt hver 25. kamp.

TRENGER MÅL: Ståle Solbakken og hans to sterkeste menn, målmaskinen Erling Braut Haaland og han som håper å score litt mer for Norge, Martin Ødegaard.

SÅ stor skal ikke forskjellen være. Landslagssjef Ståle Solbakken sa det på torsdagens pressekonferanse: Rollene til Ødegaard er nær identiske på klubb og landslag: En offensiv midtbanerolle.

Ødegaard innrømmet (skulle bare mangle) at målteften hans på landslaget har vært altfor dårlig. Og Solbakken fulgte opp med å si at «han kan jo begynne med å score tap-ins fra fem meter» – som ble bommet på under EM-kvalik-kampene i mars.

Jeg tror Martin Ødegaard, i hvert fall fram til denne sesongen for Arsenal, har vært i overkant ivrig på å spille fram lagkameratene kontra det å avslutte selv. Det er den egenskapen klubber ser på som hans største styrke, det var på grunn av blikk, pasning i rett tid på rett fot til rett tid at han var jaget av alle de store klubbene som 15-åring.

Men Mikel Arteta, hans manager i Arsenal, har sett at Ødegaard har ganske bra «deng i kula» ved venstrebeinet sitt, og Arteta har bedt kapteinen sin om å skyte oftere.

Det ga resultater. 15 scoringer i ligaen, flest av alle midtbanespillerne i Premier League, så det er ingen tvil om at Ødegaard kan avslutte. Nå gjelder det å overføre scorings-kåtheten til det norske landslaget, få spilt opp Ødegaard, ikke bare la han spille opp andre.

Alle motstandere kommer til å se ekstra på linken Ødegaard-Haaland når de møter Norge. Kanskje derfor er det viktig at Norge skaper litt andre relasjoner, som kan overraske litt mer – oftere.

Vi har sett Erling Braut Haaland få veien mot mål stengt, og heller har spilt fri lagkamerater på klubblaget – med suksess.

Det er ingen ting i veien for at det samme kan skje på landslaget, at Braut Haaland baner vei for Ødegaard.

Lørdag spiller Martin Ødegaard sin 50. A-landskamp for Norge, siden debuten mot Emiratene, 15 år og 254 dager gammel i 2014. Ødegaard tangerer landslagslegender som Hallvar Thoresen, Åge Hareide og Frode Grodås. Ødegaard er den eneste som har spilt alle 24 landskampene Ståle Solbakken har ledet. 27 A-landskamper på rad har Ødegaard nå spilt.

Så hva hadde passet bedre enn å senke Skottland på Ullevaal i jubileumskampen sin. To mål på 49 landskamper er for stusslig for en så god, offensiv spiller som Martin Ødegaard.

Over til deg, kaptein.

