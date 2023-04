EFFEKTIVE: Odd utnyttet sjansene sine og slo formlaget Brann i Eliteseriens andre runde. Her kunne Filip Jørgensen (i midten) feire med lagkameratene etter å ha satt kampens første mål. I bakgrunnen står Eirik Holmen Johansen etter å ha slått hull i lufta.

Brann ned på jorda - keepervikaren tabbet seg ut

SKIEN (VG) (Odd – Brann 2–0) Høytflyvende Brann ble tatt ned på jorden etter at Odd utkjempet formlaget i Skien.

Det eneste skåret i gleden fra den første runden tilbake i det gjeve selskap, skulle bli utslagsgivende i den andre for Brann. Førstevalg Mathias Dyngeland måtte forlate banen med en fingerskade i nedsablingen av Haugesund i serieåpningen.

Vikarierende keeper Eirik Holmen Johansens tur ut i feltet, med påfølgende bom på ball, sørget for ledelse til Odd rett før pause - på en arena keeperen allerede har vonde opplevelser fra.

I 2019 debuterte 30-åringen for bergenserne på Skagerak Arena. Da bommet han også i feltarbeidet, som sørget for at Brann tapte 2–3 i serieåpningen den sesongen.

Denne gangen skulle det bli 0–2. Holmen Johansen kunne gjøre lite med den andre scoringen fra Mikael Ingebrigtsen, der Brann ble kontret i senk.

– Odd utnytter dårlig balanse hos Brann, påpekte TV 2-ekspert Jesper Mathiesen underveis i sendingen.

Det hele foran landslagssjef Ståle Solbakken som bivånet kampen fra VIP-tribunen i Skien.

Nærmere 1000 bergensere hadde før kampen stormet inn på tribunen for å ta i mot sine helter fra den første serierunden.

Likevel var det Odd som gikk rett i strupen på Brann. Kun seks minutter var passert da vertene spilte seg framover og fikk vendt ut til Milan Jevtovic. Han trakk innover og skrudde ballen inn og over Brann-keeper Eirik Holmen Johansen - men i tverrligger.

Odd-talentet Dennis Gjengaar var også frampå og fintet vekk Ruben Kristiansen, men Holmen Johansen parerte.

Mange vil nok forbinde Odd-Brann-oppgjøret med en av norsk fotballs mest omdiskuterte hendelser tilbake i 2009, da Peter Kovacs stjal ballen fra en kneskadet Håkon Opdal og scoret i 5–1-seieren til Odd.

14 år etterpå kunne man fått en reprise i det samme oppgjøret. Sondre Solholm Johansen løp tilsynelatende på seg en strekkskade i en spurtduell med Bård Finne, og plutselig hadde sistnevnte autobahn til målet. Spissen valgte dog å stoppe i solidaritet og spille ballen ut over sidelinjen - til rungende applaus fra hjemmepublikummet.

– Jeg applauderer gesten. Det var vel en forsvarer som kom på innsiden også, så det er ikke sikkert det var helt kjørt, men fin sportsmanship, sa Ståle Solbakken til TV 2 under et intervju i pausen.

Brann tok etter hvert over spillet i Skien. Frederik Børsting misbrukte en mulighet alene med keeper, da han blåste ballen over. David Møller Wolfe kunne gjort det helt store da han trikset seg gjennom hele Odd-forsvaret, men avslutningen snek seg utenfor stolpen.

I tillegg burde Felix Horn Myhre sendt gjestene i ledelsen da Finne kom seg ned til linjen og slo lavt inn foran mål. Horn Myhre sleivet ballen utenfor. Brann var skyldige i å misbruke en rekke muligheter.

Da skjer ofte nettopp det som viste seg å være i emning på Skagerak Arena. Odd fikk slått inn med Mikael Ingebrigtsen. Holmen Johansen gikk ut for å bokse men slo hull i lufta. Ole Erik Midtskogen luktet muligheten og fikk headet mot mål. Ballen ble blokkert, men Filip Jørgensen stod på rett sted og fikk pirket inn 1–0.

Det var lenger mellom sjansene etter hvilen. Odd ble liggende lavt mot et pressende Brann men viste seg farlig på kontringer.

Etter 69 minutter skulle avgjørelsen falle. Wallem løp banen på langs og fikk lagt igjen til Ingebrigtsen som kontant satte 2–0.

Tross at Brann byttet på både Niklas Castro, Niklas Jensen Wassberg og Aune Heggebø, lot den store responsen vente på seg. Odd hadde god kontroll i sluttminuttene.

