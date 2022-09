Kommentar

En ubehagelig sannhet

DEJA VU: Norge kom til kort mot Serbia da det gjaldt. Igjen.

Med litt uflaks i trekningen kan den neste drømmen om et mesterskap være over før den har begynt. Er det på tide å tenke litt mer edruelig rundt hvor godt landslaget egentlig er?

Etter mer enn 20 år uten å være med på den store scenen, er det ingen hyggelig øvelse å se nærmere på trekningen som er i vente.

Det er bare å stålsette seg for at ethvert realistisk EM-håp kan bli kvalt i fødselen.

Selvsagt kan vi tro på mirakler, men om vi får to kanoner i gruppen vår blir det etter alle solemerker ikke noe europamesterskap på Norge denne gangen heller.

Det kan ikke engang verdens mest attraktive spiss eller Arsenal-kapteinen bøte på.

Svakhetene og sårbarheten er for mange, spesielt defensivt, til at det er sannsynlig at vi kan ende foran stormaktene på samme måte som under Drillo.

Det var jo ikke bare Sander Berges svake kamp, stundens alvor, konsentrasjon bakover eller den taktiske inngangen som alene forårsaket det vi så på Ullevaal.

Norge møtte et serbisk lag med betydelig bedre spillere i sum, og de er jo ikke engang helt i den europeiske toppen, de heller.

Ser vi på utvalget Ståle Solbakken har å velge mellom, bortsett fra Haaland og Ødegaard, er det i de fleste posisjoner betydelig bak arsenalet til mange europeiske fotballnasjoner.

Det er en dimensjon vi kanskje bør ta litt mer inn hver gang forventningene til Norges skrus opp.

Selv om det har vært mye gledelig i det siste, er det en grense for hvor mange individuelle mangler som kan kamufleres av kollektiv klokskap.

Derfor er det all grunn til neglebiting foran denne trekningen, som virkelig hadde sett lysere ut dersom Norge hadde vunnet Nations League-gruppen sin. Nå er det et skremmende antall kombinasjoner som i praksis innebærer bom stopp for norske sjanser.

Nederland, Italia, Portugal, Spania, Belgia, Danmark og Kroatia er nasjoner på seedingsnivå én det er veldig vanskelig å se for seg at skal kunne havne bak Norge etter et gruppespill.

På nivå to finner vi blant annet Frankrike og England.

Det betyr at enhver kombinasjon med disse lagene involvert vil sette oss i en nærmest uoverkommelig vanskelig kvalifiseringsgruppe.

Heldigvis finnes det også tenkelige kombinasjoner som øker sannsynligheten betraktelig. Om vi skulle lande med Sveits eller Ungarn fra nivå én, og for eksempel Finland eller Israel fra nivå to, er håpet selvsagt større.

Innenfor her finnes det utallige tenkelige utfall.

Men det er rett og slett en småskremmende øvelse å studere hvor det hele kan ende så lenge Norge er rangert i seedinggruppe nummer tre.

Trolig er det klokeste å forberede seg mentalt på at det ikke går denne gangen heller, og se på det som en stor positiv overraskelse om trekningen skulle bli god og prestasjonene i de viktigste kampene innfri denne gangen.

For det er jo noe med at vi litt for ofte skrur opp forventningene, tidvis forbi realismens grenser, for så å møte realitetene brutalt når det drar seg til.

Kvinnene skulle etter planen ta medalje, men endte med å forsvinne hodestups ut av europamesterskapet i England i sommer. Nå er spørsmålene hva vi skal forvente oss av herrelandslaget i nærmeste fremtid.

Basert på hvor ofte vi har feilet, er det kanskje på tide å jekke oss ned litt før vi har levert varene i de avgjørende matchene.

Mot Serbia var det i alle fall en ubehagelig sannhet at motstanderen var et betydelig bedre fotballag.