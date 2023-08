Jamal Musiala: Vakt oppsikt siden han var fire år

På banen spiller han fotball som han gjorde i gatene i den lille byen Fulda i Tyskland. Jamal Musiala (20) har aldri forandret spillestil siden han lekte med to år eldre spillere i oppveksten.

Bayern München er i dag sjeleglade for at Musialas familie var Bayern-fans. Det gjorde det enklere å overtale Jamal til å spille for dem - og forlate Chelsea.