SUKSESSDUO: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola etter å ha sikret finaleplassen i Champions League.

Guardiola mener taktisk innovasjon har vært nøkkelen: − De oppdager hemmeligheter

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (52) sier at han «elsker seg selv veldig mye», men at han ikke hadde forestilt seg at Manchester City skulle bli så dominerende som de har blitt.

Denne helgen ligger alt til rette for at Manchester City vinner sitt femte ligagull på seks sesonger. Den ene sesongen de ikke vant, var de kun ett poeng bak ligamester Liverpool.

– Jeg elsker meg selv veldig mye, åpner Guardiola på spørsmål om han noen gang tvilte på om spillestilen hans ville fungere like godt i England som i Spania og Tyskland.

Han gjentar deretter «at han elsker seg selv veldig høyt», før han fortsetter på et langt resonnement:

– Jeg kunne aldri forestilt meg, med spillerne og folkene her, at vi skulle gjøre det vi har gjort i Premier League. Jeg forsto etter fem-seks-syv år i Premier League hvor tøft det er.

Disse tallene fra de seks siste sesongene viser City-dominansen

På fredagens pressekonferanse ble Pep Guardiola spurt om dette er hans «vanskeligste sesong rent taktisk».

– Man kan ikke spille på den samme måten i syv år, sier Guardiola to dager før hjemmemøtet med Chelsea.

I august skrev VG om at norske fotballanalytikere mente at kjøpet av Erling Braut Haaland har «fremskyndet Guardiolas taktiske plan». I den aktuelle kampen gikk for eksempel begge backene høyt og smalt i banen.

Utover i sesongen har han blant annet lekt seg med hvordan forsvarsspillerne går ut av posisjon og opp på midtbanen. Vanligvis har det vært en av backene som har gått opp og inn i banen, men fra og med kampene mot Bayern München har Guardiola hatt suksess med John Stones i en hybridrolle som både midtstopper og midtbanespiller.

– For det første har man ulike spillere: Vi pleide å spille med en falsk nier falsk nierIkke en klassisk spiss som for eksempel Erling Braut Haaland. En falsk nier er gjerne en midtbanespiller som har spissposisjonen som utgangsposisjon, nå spiller vi med Erling. For det andre spiller ikke forsvarsspillerne på samme måte fordi de lærer deg å kjenne, de oppdager hemmeligheter. De lærer seg et motsystem, så da må man skape et nytt system, sier Guardiola.

Han bruker Jürgen Klopp som et eksempel. Liverpool lot seg trolig inspirere av Manchester City da de lot deres høyreback operere på samme måte som de lyseblå har hatt suksess med.

– Nå spiller Liverpool med Trent Alexander-Arnold sentralt. Tidligere spilte han kun bredt, mens nå spiller han inne i banen. Motstanderne fant en løsning på deres angrepsspill, så nå måtte de finne en ny løsning. Kanskje finner motstanderne en løsning på det også, sier Guardiola.

På spørsmål om City-manageren føler at han får den æren han fortjener, svarer han slik:

– Ja. Absolutt. Folk vet hvor vanskelig det er. Motstandere, managere, det vet hvor vanskelig det er å vinne Premier League. Vi er nære, men det er ikke over. De vet det, sier 52-åringen.

