Rangers u19 - Liverpool u19

Den tidligere fortballspillerene er tiltalt for å ha begått skattesvik i de seks årene fra 2014 til 2019.

Påtalemyndigheten mener Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i de aktuelle årene, og dermed er skattepliktig til Norge for alle sine inntekter/hele sin formue, skriver E24.

Økokrim mener Carew visste hva han gjorde eller bevisst forsøkte å være uvitende, ifølge Dagens Næringsliv.

Carew har tilstått grovt uaktsomt grovt skattesvik, men Økokrim mener at han også skal dømmes for forsettlig skattesvik for årene fra 2017 til 2019.