Holm etter overraskende RBK-exit: − Det gikk så fort

Noah Holm (21) ble noe overraskende klar for fransk fotball på overgangsvinduets siste dag. Nå skal han spille mot verdensstjernene i PSG.

Etter å ha fleipet om en overgang på sosiale medier onsdag, ble Noah Holms spøk en realitet dagen etter. En time før overgangsvinduet stengte på «deadline day» gikk papirene i orden for 21-åringen og Rosenborg.

– Det var veldig, veldig hektisk I går. Men det kom et tilbud vi ikke kunne si nei til. Dette var noe jeg hadde veldig lyst til, og så ble det en veldig lukrativ deal for Rosenborg også, sier Noah Holm til VG.

– Det blir ikke feil å spille mot Lionel Messi?

– Jeg er Ronaldo-fan, flirer han.

Den store spissen lånes ut til Ligue 1-klubben Stade de Reims frem til sommeren 2023, samtidig som han forlenger sin kontrakt i RBK med seks måneder. Franskmennene har sikret seg en opsjonsavtale på 21-åringen.

Det ble en stressende kveld på overgangsvinduets siste dag for Holm natt til fredag.

– Det gikk så fort. De ringte fra Frankrike rundt 14:00 i går, forteller den ferske Frankrike-proffen.

Holm sier at Reims har vært interesserte i hele sommervinduet, men at det tok tid før det faktisk ble aktuelt med et klubbskifte.

– Plutselig satt jeg på brakka i går kveld og ventet på at de siste papirene skulle gå i orden. Jeg hadde skyhøy puls, for man har jo sett eksempler på overganger som akkurat ikke går igjennom på deadline day. Men alle i RBK var kjempeflinke og profesjonelle, og fikk meg til å føle meg trygg på at det skulle gå i orden, sier han.

Hovedtrener Kjetil Rekdal mener at det var mer som veide for å la spissen gå enn å beholde ham.

– Noah har spilt lite fotball i år, og akkurat nå er han i en fase hvor han bygger seg opp igjen. Så det handlet litt om å gi ham den muligheten, samtidig som det nå er god økonomi i det, sier Rekdal til VG.

Nå forlater Holm Rosenborg, som er sårbare på spissplass.

– Det som veide sterkest imot er at vi har to skader på topp akkurat nå.

Stefano Veccia har ikke vært på banen for RBK siden starten av juli, mens Kristall Ingason fikk seg en smell i bortekampen mot Tromsø på søndag.

– De er ikke mer enn tre kamper unna å være klare igjen. De er forhåpentligvis tilgjengelige 9. oktober, opplyser Rekdal.

Rosenborg-treneren utelukker likevel ikke at det kan komme inn en spiss inn portene på Lerkendal, før fristen for å hente kontraktløse spillere går ut.

– Hvis vi finner noe som er interessant med fornuftige økonomiske rammer, så kan det hende at vi gjør det.

– Har dere noen konkrete navn på blokka?

– Som vi selv har tenkt på, ja. Men vi har ikke vært i kontakt med noen av dem, svarer Rekdal.