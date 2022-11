Kommentar

Nå skjelver Tyskland

NEDTUR: Skuffede tyske spillere etter sjokktapet for Japan.

AL THUMAMA (VG) (Spania-Costa Rica 7–0) Plutselig ser verdensmesterskapet fryktelig vondt og vanskelig ut for «Die Mannschaft».

Om ikke nederlaget mot Japan (!) smertet tyskerne nok, må den rødkledde oppvisningen her på Al Thumama-anlegget i Doha ha gjort vondt betydelig verre. Med kniven på strupen er det ikke et spansk lag i dette slaget du helst ønsker å måtte slå.

Etter en varierende sportslig innledning på et ellers merkelig mesterskap, har to tradisjonsrike europeiske nasjoner virkelig hevet nivået. Først viste de regjerende mestrene Frankrike seg ordentlig frem mot Australia, før Spania fant frem festfotballen mot stakkars Costa Rica.

På pressekonferansen etter kampen var trener Luis Enrique naturlig nok meget tilfreds. På spørsmål fra VG la han ikke skjul på at han var overrasket over det tyske nederlaget, men han ville ikke utbrodere muligheten til å slå ut rivalen allerede nå.

Men den muligheten er jo ikke urealistisk.

Faktisk kunne sifrene vært enda styggere mot Costa Rica, gitt oppvisningen de spanske stjernene vartet opp med. Keylor Navas er vant med suksess på klubbnivå, men å hente syv baller ut av eget nett må ha vært ydmykende for stjernekeeperen.

Selvsagt skal det ikke trekkes bastante slutninger etter én kamp, og det mot en av de svakere nasjonene i VM. Likevel er det grunn til å skru opp forventningene til hva denne utgaven av Spania kan servere fremover.

Med den VM-debuten unge Pablo Gavi ga oss, er det vanskelig å se 18-åringen som annet enn en gledesgarantist i lang tid. Å få den yngste målscoreren i VM siden Pelé, lover unektelig godt for spansk fotballs fremtid. Enrique legger ikke skjul på at han er en unik spiller, og roser hvor moden mentalitet tenåringen har.

I en tid der veldig mange av inntrykkene handler om kontroversene utenfor banen, er det både viktig og riktig å også kunne glede seg over nivået franskmenn og spanjoler har bragt til bordet.

Det er også et tankekors hvor stor kontrast det er i hvordan de antatt beste nasjonene har prestert.

Mens Frankrike og Spania har briljert, har Tyskland og Argentina gått på sjokksmeller. Også England kom veldig godt fra den første kampen resultatmessig, men uten å helt komme opp med «wow-faktoren» fra de to sentraleuropeiske nasjonene. Så langt.

Disse resultatene innebærer at Tyskland er under et voldsomt press før neste kamp, som er mot nettopp Spania.

Søndag 27. november kan stå igjen som en veldig vond dag i tysk fotballhistorie, dersom dette spanske artisteriet virkelig møter opp på jobb igjen. Enda mer neglebitende blir nødvendigvis situasjonen av at seiersvante tyskere som kjent bommet stygt i VM for fire år siden.

Den gangen sendt et sjokktap mot Sør-Korea Tyskland ut allerede i gruppespillet, mens det nå altså er et annet asiatisk land som skaper trøbbel fra start.

For Spanias del må nødvendigvis selvtilliten ha fått en kjempeboost.

Olmo, Asensio, en dobbel Torres, nevnte Gavi, Soler og Morata serverte en perlerekke som i sum ga oss VMs morsomste match så langt.

Mens det er Tyskland som har grunn til å skjelve på kort sikt, er det også naturlig å sende en ørliten tanke til en viss kommende EM-kvalifiseringsgruppe.

Gitt det toppnivået Spania har inne, kan 25. mars og 15. oktober neste fort bli svette dager sett med norske briller.

Dette spanske laget er rett og slett skummelt.

For både den ene og den andre.