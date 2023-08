SKADET: Det kan være flere måneder til Reece James spiller fotball igjen. Her fra kampen mot Liverpool sist uke.

Medier: Frykter Chelsea-kapteinen blir borte med skade i måneder

Den nybakte Chelsea-kapteinen Reece James (23) skal ha pådratt seg en lårskade på en treningsøkt denne uken.

Det melder både The Athletic og Sky Sports. Sistnevnte skriver også at Chelsea nå frykter at 23-åringen vil være ute i flere måneder.

James har i lengre tid slitt med flere skader, og han måtte blant annet stå over de syv siste kampene av fjorårets sesong grunnet en hamstringskade.

23-åringen hadde imidlertid kommet seg tilbake i form og startet som kaptein da Chelsea spilte 1-1 hjemme mot Liverpool i serieåpningen.

James ble byttet ut etter 76 minutter, men etter kampen kunne Chelsea-trener Mauricio Pochettino berolige fansen med at stjernen ble byttet ut bare fordi han var sliten.

Søndag er det duket for London-derby når Chelsea kommer på besøk til West Ham klokken 17.30.

