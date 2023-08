SERVITØRER: Kevin De Bruyne og Jack Grealish har for vane å servere Erling Braut Haaland foran mål.

De Bruyne til VG om Haaland: − Dere kan skrive hva enn dere vil

WEMBLEY (VG) Manchester City-kaptein Kevin De Bruyne (32) er ikke en smule bekymret etter Erling Braut Haalands (23) svake prestasjon mot Arsenal.

De fant umiddelbart tonen og ble en drømmeduo for Manchester City i Haalands debutsesong i Premier League. De Bruyne serverte Haaland gang på gang, og nordmannen scoret hele 52 mål totalt i sin første sesong i England. 11 av målene var De Bruyne nest sist på.

Men forrige sesongs suverene toppscorer gikk målløs av banen i Community Shield Community ShieldCommunity Shield er kampen mellom sist sesongs ligavinner og FA cup-mester. Ettersom Manchester City vant begge turneringer på våren fikk Arsenal – som ble nummer to i ligaen – den plassen til søndagens kamp. mot Martin Ødegaards Arsenal og ble byttet ut etter en drøy times spill.

Fra benken fikk jærbuen se at erstatteren Cole Palmer sendte City i ledelsen, før Arsenal utlignet over ti minutter på overtid og sikret sesongens første trofé på straffer.

Til tross for at den norske verdensstjernen var lite involvert og ikke løsnet ett eneste skudd på Wembley, lar ikke servitør De Bruyne seg stresse i det hele tatt.

– Bør man legge noe i Haalands prestasjoner i dag?

– Altså, dere kan gjøre det. Dere kan skrive hva enn dere vil. Jeg er ikke bekymret for Erling i det hele tatt. Folk vil åpenbart at han skal score to-tre mål i hver eneste kamp, men det er pre-season, sier Kevin De Bruyne til VG.

– Kanskje trenger han litt mer tid for å komme i kampform, men han kommer til å klare seg, slår Manchester City-kapteinen fast.

Haaland smilte litt mens han snakket med en i City-staben da han gikk gjennom pressesonen på Wembley, men ville ikke svare på noen av VGs spørsmål.

Haaland kom med et lite stikk til Arsenal-supporterne da han ble byttet ut i finalen:

De Bruyne har selv slitt med en lårskade i de regjerende «The Treble»-vinnernes sesongoppkjøring, men belgieren var tilbake på banen igjen som innbytter mot Arsenal.

Kapteinen legger ikke skjul på at det settes store krav til Haaland på topp etter den sensasjonelle debutsesongen i fjor.

– Hvordan kommer forventningene rundt ham til å være denne sesongen?

– Det forventes at han skal være den beste. Hvis man skal være den beste vil man bli kritisert, men ingen kan sette mer press på oss spillere enn oss selv. Uansett hva folk gjør eller sier, så påvirker ikke det meg. Da tror jeg ikke det vil påvirke ham heller, svarer De Bruyne overfor VG.

Henry Winther var naturligvis også på plass på Wembley søndag.

Den anerkjente fotballskribenten i avisen The Times minner om at Haaland ikke hadde noen god forestilling da han spilte Community Shield-kamp mot Liverpool for nesten nøyaktig ett år siden, heller.

– Og hvor mange mål fikk han til slutt? Det som er bekymringsverdig for Arsenal er at han kommer til å være sint. Han kommer til å være enda mer målrettet. Han er nok først på trening i morgen for å jobbe med saker og ting, sier han til VG og fortsetter:

– Han er klasse. Jeg vet ikke om han kommer til å score like mange mål denne sesongen, men blir overrasket om han ikke blir ligamester neste år også.

KLAR TALE: Fra The Times’-journalist Henry Winther, her i presserommet på Wembley søndag kveld.

I Viaplay-studioet mente ekspert Eirik Bakke at kampen bare var et steg videre mot god Haaland-form.

Lars Tjærnås sa følgende:

– Han ser litt tung og på etterskudd ut.

– En av styrkene hans er at han nesten alltid er på forskudd, på jakt etter rom når pasningene kommer. I dag ser det ut som han er mer på etterskudd og taper kampen i kampen mot Saliba (William Saliba, Arsenals midtstopper).

PS: Muligheten til å slå tilbake kommer allerede fredag for Haaland og City. Da venter Burnley borte i Premier League-åpningen.

