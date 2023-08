KAPTEINEN: ...forlater skuta. Nå ser det ut til å bli Bayern München som er neste stopp.

Medier: Kane flyr til Tyskland og fullfører overgangen fredag

Overgangssagaen rundt Harry Kane ser ut til å gå mot slutten. Nå har han sagt ja til å fly til Tyskland for å fullføre overgangen, ifølge The Athletic og tyske Sky.

Det er den tyske overgangsspesialisten Florian Plettenberg i Sky som melder at Kane ankommer München fredag for å fullføre overgangen.

Både han og velrenommerte David Ornstein i The Athletic skriver at den engelske storscoreren gjennomfører den medisinske testen fredag.

The Athletic meldte fredag at Tottenham og Bayern hadde kommet til enighet om en overgang på over én milliard kroner.

Senere meldte engelske Sky Sports at Harry Kane hadde fått kalde føtter, men nå melder pålitelige medier i både England og Tyskland at Kane har bestemt seg for å dra til Bayern.

Dette ble meldt torsdag:

Tyske Sky skriver at Kane signerer en kontrakt til 2027 og at han håper å bli klar til lørdagens kamp mot Leipzig dersom de rekker å gjennomføre den medisinske testen fredag.

Kane har kun ett år igjen av kontrakten med Tottenham og kunne dermed forlatt klubben gratis neste sommer.

Harry Kane er tidenes toppscorer på det engelske landslaget og er på andreplass over tidenes toppscorere i Premier League. Alan Shearer har 260 mål, mens Harry Kane står med 213. Han scoret 30 mål i ligaen forrige sesong:

